Mehrfamilienhaus in Franken geht in Flammen auf – 17-Jähriger schwer verletzt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

In Dammbach ist ein Mehrfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Ein 17-jähriger Bewohner wurde erst später mit schweren Verletzungen gefunden.

Dammbach – Am Donnerstagvormittag (10. Februar) ist in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein 17-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg* ermittelt.



Wie das Polizeipräsidium mitteilte, ging bei Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstag, gegen 11.10 Uhr, eine Nachricht ein: Ein Mehrfamilienhaues in der Wintersbacher Straße brennt. Mit einem Großaufgebot von rund 50 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Dammbach, Heimbuchenthal, Mespelbrunn und Hobbach aus. Die gute Nachricht: Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Brand in Dammbach: 17-jähriger Bewohner zunächst verschwunden

Ein 71-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation, wurde vor Ort medizinisch versorgt und kam dann ins Krankenhaus. Beunruhigend war, dass ein 17-Jähriger zunächst wie vom Erdboden verschluckt war. Später fand man ihn, schwer verletzt, nahe des Hauses. Ein Notarzt versorgte ihn, dann ging es mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Schaden ist, versuchen die Brandfahnder zu klären.