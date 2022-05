Das Leben in der Fuggerei: Wohnen mit Mini-Mieten - und in Würde und Selbstbestimmung

Für die Bedüftigen ist sie mehr als nur zu Hause:

Die Augsburger Fuggerei ist für ihre Bewohner seit 500 Jahren ein Ort des Zusammenhalts. Sie ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. 150 Bedürftige wohnen dort – für 88 Cent Kaltmiete im Jahr.

Augsburg – Johanna Grünwald sitzt in ihrem Sessel mit dem weichen roten Kissen. In der Hand hält sie ein Buch. Die 67-Jährige liebt das Lesen. Hat sie schon immer. Wenn sie im Wohnzimmer ihrer kleinen Fuggerei-Wohnung schmökern kann, ist sie glücklich. Obwohl sie eine spezielle Lupe in die Hand nehmen muss, um die Zeilen zu entziffern. Vor zwölf Jahren erkrankte sie schwer an Gürtelrose. Das Virus griff ihre Augen an. Seitdem hat sie nur noch eine Sehkraft von zehn Prozent. Ihren Beruf als Krankenschwester hat sie verloren, ihre Wohnung konnte sie nicht mehr bezahlen. Johanna Grünwald ist sehr religiös, sie sagt: „Ich bin fest davon überzeugt: Gott hat mich dann in die Fuggerei gelenkt. Hier konnte ich wieder in Würde leben.“

In der Gemeinschaft der Augsburger Sozialsiedlung hat sie Halt gefunden. Im Dezember 2013 zog sie in ihre barrierefreie Erdgeschoss-Wohnung in dem ockergelben Häuschen – drei Jahre, nachdem sie sich um einen der begehrten Plätze in der Siedlung beworben hatte. Drei Bedingungen muss man erfüllen, um eine Chance auf eine Fuggerei-Wohnung zu bekommen: Man muss katholisch, bedürftig und Augsburger sein. Auf den rund 60 Quadratmetern hinter der grünen Holztür hat sich Johanna Grünwald mehr als nur ein Zuhause geschaffen. Sie kann dort wieder selbstbestimmt leben. Die leeren Räume hat sie mit viel Liebe fürs Detail möbliert. Psalm-Tafeln an der Wand und ein Holzkreuz über der Tür zeigen ihren tiefen Glauben. Ihren Glastisch im Wohnzimmer ziert ein Häkeldeckchen. Auf ihm steht immer eine Schale mit Knabbereien. Falls Besuch kommt.

+ Die Fuggerei: In den kleinen ockergelben Häuschen können die Bedürftigen Augsburgs selbstbestimmt leben. © dpa

Den erhält Grünwald manchmal unfreiwillig. Die Fuggerei ist eine beliebte Sehenswürdigkeit in Augsburg. Vielen Besuchern ist nicht klar, dass dort immer noch Menschen wohnen. Sie spazieren in die Häuser wie in Museen. Als Grünwald einmal putzte und die Tür offen ließ, standen plötzlich Touristen in ihrem Flur. Als sie den Leuten erklärte, dass es ihre Privatwohnung ist, war ihnen das unangenehm. Mit ihren Nachbarn lacht Grünwald über solche Vorfälle. Die sind ihr eine große Stütze. „Wenn mich die Frau von nebenan ein paar Tage lang nicht sieht, lässt sie jemanden nachschauen, was los ist. Der Zusammenhalt ist einzigartig.“

Dabei fühlten sich die ersten Nächte in der Fuggerei beklemmend an. Jeden Abend um 22 Uhr schließt das Haupttor. Bewohner müssen zwischen 22 Uhr und Mitternacht 50 Cent an einen Nachtwächter zahlen, um das Tor passieren zu können. Bis 4.30 Uhr wird ein Euro fällig. Grünwald muss sich gut überlegen, ob sie abends länger ausgeht. Die Seniorin hat sich anfangs eingesperrt gefühlt. „Aber eigentlich werden wir nur geschützt.“

Zum Dank für diesen Schutz betet Grünwald täglich für die Fuggerei-Angestellten. Ein Vaterunser, ein Ave Maria und ein Glaubensbekenntnis am Tag sind Teil der Miete, seit Jakob Fugger die Sozialsiedlung 1521 gründete. Für einen rheinischen Gulden ließ der Kaufmann damals Tagelöhner und Handwerker in seiner Siedlung wohnen. Im Gegenzug sollten seine Mieter den göttlichen Beistand für ihn und seine Familie erbitten. Dieses Gebot gilt bis heute. Nach wie vor ziert jede Wohnung ein Bild von Jakob Fugger. Ob die Bewohner täglich beten, wird freilich nicht mehr kontrolliert. Für Grünwald ist es selbstverständlich.

+ Stets zur Stelle: Schreiner Arndt Baumann (rechts) repariert sofort alles, was es zu reparieren gibt. © Annette Zoepf

Besonders dankbar ist sie den Sozialpädagoginnen Doris Herzog und Michaela Huber. Die helfen jederzeit, wenn die Bedürftigen einen Pflegegrad oder finanzielle Leistungen beantragen müssen. An diesem Vormittag klingelt Huber nur zum Plauschen. „Wir sind da, wenn die Bewohner jemanden zum Reden brauchen“, erklärt sie. Stets zur Stelle ist auch Siedlungs-Schreiner Arndt Baumann. Als er vorbeiradelt, bittet Grünwald ihn, ihren Briefkasten zu reparieren. In der Werkstatt besprechen sie den Auftrag und ratschen.

Reden können die Fuggerei-Bewohner auch beim wöchentlichen gemeinsamen Frühstück. Oder sie gehen zu Ilona Barber. Sie verkauft an der Kasse die Karten für die Touristen. Aufgewachsen ist Barber in einem Zirkus. Später war ihre Liebe die Musik. Sie tourte in den 1970er-Jahren mit Bands, sah viel von der Welt. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland erhielt die heute 72-Jährige wenig Rente. 2014 erhielt sie einen Platz in der Fuggerei.

Ich bete, dass die Stifter ihre Arbeit noch lange weiterführen

Dort zahlen die Mieter eine symbolische Kaltmiete von 88 Cent im Jahr. Aber die durch den Krieg explodierenden Energiepreise schlagen auf die Nebenkosten für Heizen und Strom. „Das ist ein großes Problem, auch wenn wir mit Holz-Pellets heizen und ans Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen sind“, erklärt Astrid Gabler, Sprecherin der Fuggerschen Stiftungen. Die Siedlungs-Verwalter rechnen die Nebenkosten monatlich ab, damit am Jahresende nicht die große Gesamtsumme fällig wird.

Stifter wollen die Fuggerei für die Zukunft aufstellen. Neue Fuggereien sollen entstehen. „Auch München könnte so eine Sozialsiedlung gebrauchen.“

Die Stifter wollen die Fuggerei bewahren und für die Zukunft rüsten. „Das Ziel ist, die Idee der Fuggerei in die Welt zu tragen und so neue Stifter zu begeistern“, sagt Alexander Graf Fugger-Babenhausen. Er ist der Vorsitzende des Fuggerschen Familien-Seniorats, der die Stiftung leitet. Zum 500-jährigen Bestehen haben mehrere Stifter „Fuggereien der Zukunft“ angekündigt. In Litauen entsteht eine Einrichtung gegen Altersarmut und Pflegenotstand. In Sierra Leone sollen junge Frauen in einem Fischerdorf Bildungsangebote und Gesundheitsversorgung erhalten. „Auch München könnte eine Sozialsiedlung gebrauchen“, regt Gabler an. Die Mieten in der Landeshauptstadt werden immer teurer. „Wir merken das, weil so viele Münchner nach Augsburg ziehen und pendeln.“ Wo neue Fuggereien entstehen sollen, wollen die Fuggerschen Stiftungen mit den Augsburgern ab dem 6. Mai auf dem Rathausplatz diskutieren. Die Veranstaltungen dort werden der Höhepunkt des Jubiläums. Im August 2021, als die Fuggerei eigentlich 500. Geburtstag hatte, fielen große Feiern Corona-bedingt aus.

Johanna Grünwald wird mit Spannung die künftigen Fuggerei-Projekte verfolgen. „Ich bete, dass die Stifter ihre Arbeit noch lange weiterführen.“ Sie genießt ihre Ruhe in einem Gärtchen hinter ihrer Wohnung. „Da scheint die Sonne bis zum Abend.“ Oder sie setzt sich wieder mit einem Buch in ihren Lieblingssessel.