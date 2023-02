„Das perfekte Dinner“ in Bamberg: „Die Vorstellungsrunde ist schon wie der Vorhof zur Hölle“

Fünf Bamberger Hobbyköche sind bei „Das perfekte Dinner“ dabei. © Screenshot RTL Now/Das perfekte Dinner (Folge vom 13. Februar)

„Das perfekte Dinner“ findet in dieser Woche in Bamberg statt. Die Kandidaten polarisieren zu Beginn, doch eine junge Köchin überrascht positiv.

Bamberg - „Das perfekte Dinner“ ist eine beliebte Kochshow auf Vox. Fünf Kandidaten, fünf Tage, fünf Menüs - welcher Hobbykoch gewinnt am Ende den Wettbewerb und die Siegerprämie von 3000 Euro? In dieser Woche gastiert die TV-Kochshow in Franken.

„Das perfekte Dinner“ in Bamberg: „Die Vorstellungsrunde ist schon wie der Vorhof zur Hölle“

Bamberg ist Schauplatz von „Das pefekte Dinner“. In der Woche vom 13. bis 17. Februar treten fünf junge Hobbyköche gegeneinander an. Die Sendung lief am ersten Tag noch keine 10 Minuten, da hagelte es auf Twitter schon fiese Kommentare.

„Die Vorstellungsrunde ist schon wie der Vorhof zur Hölle“, kommentierte jemand. Näher geht derjenige nicht auf die Gründe für seine Meinung ein. Ob es möglicherweise daran liegt, dass viele Kandidaten ihre Gewinnambitionen deutlich machen? „Die Bamberger sind mir unsympathisch“, meinte eine weitere Person.

„Könne anstrengend werden“: Kandidatenrunde bei „Das perfekte Dinner“ in der Kritik

„Weißte Bescheid! ICH WILL GEWINNEN! Gleich mal ne Kampfansage“, lautete ein weiterer Kommentar. „Gewinnen Gewinnen Gewinnen, Sieg Sieg Sieg, Ehrgeizig, Ehrgeizig Ehrgeizig. Hab jetzt schon keine Lust mehr“. „Könnte anstrengend werden“, vermutete daraufhin gleich jemand. „Nur Bamberger Alphatiere“, scherzte eine weitere Person. Nun gilt es für die ambitionierten Kandidaten, sich an ihrem Kochtag zu beweisen und dem Ehrgeiz auch Taten Folgen zu lassen und damit den Kritikern Wind aus den Segeln zu nehmen.

Junge Hobbyköchin begeistert bei „Das perfekte Dinner in Bamberg“

Am Ende des Abends gab es dann erneut Kritik, denn: Gastgeberin Franziska legte mit ihren 21 Jahren ein beeindruckendes Dinner hin: Konfierte Forelle als Vorspreise, Reh mit Kartoffel-Maronen-Püree als Hauptgang und Tonkabohneneis mit Rosmarin-Birnen-Kompott als süßen Abschluss. Von den Gästen gibt es dafür viel Lob, es sei nah am perfekten Dinner gewesen, hieß es gar von manchen Kandidaten.

„Das perfekte Dinner“ in Bamberg: Kritik an Punktevergabe

Trotzdem gab es keine 10 Punkte, Franziska bekam drei Mal 8 Punkte und einmal die 9. Insgesamt kam die junge Hobbyköchin damit auf 33 Punkte. Für viele Twitterer nicht nachvollziehbar. „Nah am perfekten Dinner sind 9 Punkte, nicht 8“, ist da zu lesen. „Leute.., nahe am perfekten Dinner heißt 9 Punkte und nicht 8!“, meckerte eine weitere Person.

„Ich weiß nicht warum die sich Woche für Woche da hinsetzen mit ‚sehr gutes Dinner‘, ‚fast perfektes Dinner‘ oder ‚kann man nicht besser machen‘... aber dann nur 8 Punkte geben.“ (kam)

