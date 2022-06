„Das Perfekte Dinner“ in Bayern: „Nach hinten weggekippt“ – Hobbyköchin berichtet von kuriosem Moment

Von: Katarina Amtmann

Die Kandidaten der Dinner-Runde aus dem Allgäu an Tag 3. Gewinnerin Antje sitzt in der Mitte. © RTL/ITV Studios Germany

„Das Perfekte Dinner“ fand im Allgäu statt. Hobbyköchin Antje gewann die Kochshow auf Vox – und berichtet von einem lustigen Moment bei den Dreharbeiten.

Kempten – „Das Perfekte Dinner“ fand in dieser Woche (30. Mai bis 3. Juni) im Allgäu statt. Fünf Hobbyköche aus Bayern traten in der Vox-Show gegeneinander an.

Am Montag kochte Imke (26)

Am Dienstag war Alessandro (44) an der Reihe

Mittwoch tischte Antje (53) auf

Am Donnerstag war Shad (54) Gastgeber

Bei Stephanie (31) fand am Freitag das Finale statt

„Das Perfekte Dinner“ im Allgäu: Antje (53) gewinnt Vox-Show

Glückliche Siegerin der Allgäu-Runde bei „Das Perfekte Dinner“ ist Mittwochs-Gastgeberin Antje. „Als ich realisiert habe, dass ich die Gewinnerin bin, habe ich mich unglaublich gefreut und spontan alle Teilnehmer nochmal zu mir eingeladen“, erzählt sie von dem Moment gegenüber Merkur.de.

Den Gewinn will sie zum Großteil in die weitere Renovierung ihres zu Ferienwohnungen umgebauten Allgäuer Bauernhauses stecken. „Und einen kleinen Beitrag werde ich für die Ukraine spenden“, so die Hobbyköchin.

Die Dreharbeiten haben der 53-Jährigen viel Spaß gemacht. Welche Sache die Dinner-Kandidatin beim nächsten Mal anders machen würde, hat sie im Merkur-Interview erzählt.

„Das Perfekte Dinner“ (Vox): Allgäu-Siegerin erzählt von schönster Erinnerung an TV-Show

„Ich fand das Gruppenverhältnis untereinander sehr harmonisch, Wir hatten eine gesellige, angenehme Runde“, berichtet sie über ihre Teilnahme an der Vox-Show. Zu zwei Kandidaten stehe sie sogar noch in engem Kontakt, „aber auch ein Treffen mit der gesamten Gruppe ist gerade in Planung.“

Doch was war nun die schönste Erinnerung oder das beste Erlebnis in der Woche „Das Perfekte Dinner“? „Es gibt viele schöne Erinnerungen. Nette Gesellschaft, leckeres Essen, tolle Getränke. Besonders ist mir der vorletzte Abend im Gedächtnis geblieben, als wir bei einem Teilnehmer zwischen den Gängen Snooker spielen durften“, erzählt die 53-Jährige.

„Das Perfekte Dinner“ auf Vox: Hobbyköchin berichtet von lustigem Moment bei Dreharbeiten

Etwas Negatives gebe es nicht. „Lustig war, dass ich zu irgendeinem Interview in Schuhen mit Absatz erschienen bin und die Aufnahmen in einer feuchten Wiese stattgefunden haben. Ich bin regelrecht nach hinten weggekippt, als die Absätze in der Erde versunken sind. Die Jungs vom Aufnahmeteam haben mir dann irgendwas untergelegt, dass ich normal stehen konnte“, erzählt die Hobbyköchin amüsiert. (kam)