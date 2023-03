Das sind die wirklich schönsten 10 Thermen in Bayern

Von: Ute Laukner

Teilen

Die „Obermain-Therme“ mit ihrem Saunaland verfügt zum Abkühlen nach dem Sauangang über einen Naturbadesee. © Foto: Obermain Therme Bad Staffelstein

Welche sind nun wirklich die schönsten 10 Thermen in Bayern? Diese Frage stellten wir uns auch und haben unsere ultimative Antwort darauf gefunden.

Bayern – Die Thermen in Bayern schauen auf eine lange Tradition zurück. Denn Kurstädte gibt es einige im südlichsten Bundesland Deutschlands. Auch die Anzahl der Thermen kann sich durchaus sehen lassen. Zusammengenommen sind alle auf jeden Fall besuchenswert. Ein paar von ihnen stellen wir an dieser Stelle vor.

„Obermain Therme“ im Landkreis Lichtenfels ist „Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole“

Die „Obermain Therme“ im Landkreis Lichtenfels, befindet sich in Oberfranken in Bayern. Das Thermenmeer, das Saunaland, der Wellness- und Kosmetikbereich sowie die Therapieangebote bieten das ganze Jahr über regenerierende Angebote für Körper und Seele. Die Therme gilt, nach einer Auszeichnung-Angabe auf der Thermen Webseite, als „Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole!“

Die „Obermain Therme“ in Bad Staffelstein bietet drinnen wie draußen Erholung pur in den Thermalbecken und einem Natursee. © Foto: Obermain Therme Bad Staffelstein

Mit einer Mineralisierung von 12 Prozent und einer Temperatur von 52 Grad sprudelt die Thermalsole nach eigenen Angaben aus 1.600 Metern Tiefe aus der Erde. Die gelösten Mineralstoffe in der Ursole übertreffen dabei die Mindestwerte für anerkanntes Heilwasser fast um das Hundertfache.

Name: „Obermain Therme“

Adresse: Am Kurpark 1 in Bad Staffelstein

Am Kurpark 1 in Bad Staffelstein Öffnungszeiten: Thermen täglich von 8 bis 21 Uhr, donnerstags, freitags und samstags bis 23 Uhr. Sauna täglich 9 bis 21 Uhr, donnerstags, freitags und samstags bis 23 Uhr. Therapiezentrum montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, mit Therapiezeiten bis 19 Uhr. Für alle Bereiche gelten veränderte Öffnungszeiten zu Fasching, Ostern und Silvester. Heiligabend geschlossen.

Thermen täglich von 8 bis 21 Uhr, donnerstags, freitags und samstags bis 23 Uhr. Sauna täglich 9 bis 21 Uhr, donnerstags, freitags und samstags bis 23 Uhr. Therapiezentrum montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, mit Therapiezeiten bis 19 Uhr. Für alle Bereiche gelten veränderte Öffnungszeiten zu Fasching, Ostern und Silvester. Heiligabend geschlossen. Preisbeispiele: für je 2, 3, 4 Stunden: 12,50 bis 16,50 Euro, ermäßigt 11,00 bis 15,00 Euro. Tagestarif: ab 4 1/2 Stunden Aufenthalt; 23,50 Euro, ermäßigt 21,00 Euro. Happy Hour: 90 Minuten vor Ende der Öffnungszeit 9,50 Euro. Saunaaufschlag: Stundentarife 7,00 Euro und Tagestarif 10,00 Euro.

für je 2, 3, 4 Stunden: 12,50 bis 16,50 Euro, ermäßigt 11,00 bis 15,00 Euro. Tagestarif: ab 4 1/2 Stunden Aufenthalt; 23,50 Euro, ermäßigt 21,00 Euro. Happy Hour: 90 Minuten vor Ende der Öffnungszeit 9,50 Euro. Saunaaufschlag: Stundentarife 7,00 Euro und Tagestarif 10,00 Euro. Besonderheit: Auszeichnung-Angabe auf der Thermen Webseite, als „Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole!“

Die „Therme Bad Aibling“ in Bayerns ältestem Moorheilbad

Die „Therme Bad Aibling“ bietet auf 10.000 Quadratmetern Badelandschaft, „Premium“-Saunawelten sowie Beauty-Specials. Das Gradierwerk wird mit einer fünfprozentigen Sole betrieben. Hinzu kommen die Entspannungsangebote drinnen und draußen. Eine kreative Essenskarte für den Pausenhunger zwischendurch und die kleine „Cuba Lounge“-Bar im Foyer sorgt für ein kommunikatives Miteinander.

Die „Therme Bad Aibling“ gehört mit ihren Auszeichnungen laut Chiemsee-Alpenland Tourismus „zu den zehn schönsten Thermen der Welt“. © Therme Bad Aibling

Name: „Therme Bad Aibling“

Adresse: Lindenstraße 32 in 83043 Bad Aibling

Lindenstraße 32 in 83043 Bad Aibling Öffnungszeiten: von 10 bis 22 Uhr. Freitags und samstags bis 22.30 Uhr.

von 10 bis 22 Uhr. Freitags und samstags bis 22.30 Uhr. Preisbeispiele: Vier-Stunden-Karte 24,00 Euro, ermäßigt 20,00 bis 22,00 Euro. Tageskarte 29,00 Euro, ermäßigt 25,00 bis 27,00 Euro.

Vier-Stunden-Karte 24,00 Euro, ermäßigt 20,00 bis 22,00 Euro. Tageskarte 29,00 Euro, ermäßigt 25,00 bis 27,00 Euro. Besonderheiten: Die Therme Bad Aibling wurde auf der Messe Freizeit, Sport und Bäder bei einer Sonderausstellung als eine „der 10 schönsten der Welt“ erwähnt.

„Therme Obernsees“ – Wellness in der Fränkischen Schweiz

Die Kraft der Wärme des Thermalwassers bildet das Zentrum der „Therme Obernsees“: Die Badewelt, mit Innen- und Außenbecken sowie Massagedüsen, Nackenduschen und Sprudelliegen, stehen für die Gäste bereit. Das Meditationsbecken und die Bodensprudler ergänzen das Badeangebot. Auch die Sauna mit ihren verschiedenen Aufgüssen verfügt ebenfalls über einen Innen- und Außenbereich.

Nach dem Saunagang können sich die Gäste der „Therme Obernsees“ in Mistelgau im Freibecken abkühlen und im Außenbereich ausruhen. Von der Terrasse geht der Blick entspannt in Richtung Truppachtal. © Therme Obernsees

Der Wellnessbereich bietet Massagen, Fitness und Beautyarrangements. Hinzu kommen Bereiche zum Ruhe tanken und für das leibliche Wohl und ein wenig Geselligkeit wird auch gesorgt. Die Preise richten sich nach der Zeitdauer. Ermäßigungen und individuelle Zusatzbuchungen gelten, wie auf der Thermen-Webseite angegeben.

Name: „Therme Obernsees“

Adresse: An der Therme 1 in 95490 Mistelgau

An der Therme 1 in 95490 Mistelgau Öffnungszeiten: 9 bis 22 Uhr.

9 bis 22 Uhr. Preisbeispiele: 2 oder 3 Stunden 13,50 bis 16,00 Euro, ermäßigt 12,80 bis 14,60 Euro. Tageskarte 19,00 ermäßigt 17,40 Euro.

2 oder 3 Stunden 13,50 bis 16,00 Euro, ermäßigt 12,80 bis 14,60 Euro. Tageskarte 19,00 ermäßigt 17,40 Euro. Besonderheiten: Auszeichnung-Angabe auf der Thermen Webseite vom Deutschen Saunabund für den Sauna-Bereich.

„Therme Wonnemar Sonthofen“ mit Rundum-Wohlfühlprogramm

Die „Therme Wonnemar-Sonthofen“ im schwäbischen Landkreis Oberallgäu in Bayern ist bekannt für ihr Erlebnisbad. Das Sportbecken ist ideal für ein individuelles Schwimmtraining. Hinzu kommen der abwechslungsreiche Thermalbereich und die unterschiedlichen Saunaangebote.

Der Erlebnisbad in der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ bietet mehrere Badebereiche in einer gläsernen Halle sowie ein Außenbad. © WONNEMAR Sonthofen

Natürlich fehlt auch ein SPA-Bereich mit dem „Rundum-Wohlfühlprogramm“ nicht. Für Action sorgt der Rutschentower mit „Kamikaze-Rutsche“ und „Black-Hole“. Die Kinder hingegen fühlen sich im „Wonni-Land“ und bei der „Crazy River“-Rutsche wohl.

Name: „Therme Wonnemar Sonthofen“

Adresse: Stadionweg 5 in 87527 Sonthofen

Stadionweg 5 in 87527 Sonthofen Öffnungszeiten: von 10 bis 22 Uhr.

von 10 bis 22 Uhr. Preisbeispiele: Spaß- und Sportbad 2 bis 4 Stunden für 15,50 bis 18,50 Euro, ermäßigt 13,90 bis 16,90 Euro.

Spaß- und Sportbad 2 bis 4 Stunden für 15,50 bis 18,50 Euro, ermäßigt 13,90 bis 16,90 Euro. Besonderheiten: Auszeichnung-Angabe von „Travelservice“ auf der Thermen Webseite für Thermenurlaub.

Die Therme „KissSalis“ in Bad Kissingen – Weltkulturerbe Stadt

Die „KissSalis“ Bad Kissingen Therme bekommt ihr Heilwasser aus dem Schönbornsprudel, der Solequelle im bayerischen Hausen. Die unterfränkische Kurstadt Bad Kissingen liegt im Norden von Bayern. Am 24. Juli 2021 ernannte die UNESCO die Kurstadt zum Weltkulturerbe. Thermen-Besucher freuen sich in der Therme über das Angebot aus Bad, Pools, Sauna, Wellness und Fitness. Da ist für jeden etwas dabei.

Das lichtdurchflutete „KissSalis“-Thermalbad in Bad Kissingen ist in verschiedene Wasserbecken-Bereiche unterteilt. © KissSalis Therme Bad Kissingen

Die Thermen haben eine Wasserfläche von 1.000 Quadratmeter und Wassertemperaturen zwischen 32 Grad und 38 Grad. Im Fitnessbereich wird ein Kurs- und Sportprogramm angeboten. Seit der Thermen-Eröffnung wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Auf einen ressourcensparenden Einsatz von Energie wird geachtet, damit ein ökologischer und ökonomischer Betrieb möglich ist.

Name: „KissSalis“ Bad Kissingen Therme

Adresse: Heiligenfelder Allee 16, 97688 Bad Kissingen

Heiligenfelder Allee 16, 97688 Bad Kissingen Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen.

Täglich von 9 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen. Preisbeispiele: Therme mit Sauna: 2, 3, 4 Stunden 20,00 Euro bis 28,00 Euro. Thermentageskarte: 30,00 Euro.

Therme mit Sauna: 2, 3, 4 Stunden 20,00 Euro bis 28,00 Euro. Thermentageskarte: 30,00 Euro. Besonderheiten: Die UNESCO zeichnete die Kurstadt Bad Kissingen zum Weltkulturerbe aus.

„Therme Titania Neusäß“ mit Badewelt und Saunaparadies

Die „Therme Titania Neusäß“ ist das Bad für Familienspaß, Abenteurer und Schwimmsportler. Die Stadt Neusäß liegt im schwäbischen Landkreis Augsburg in Bayern. Das Bad, die Sauna und der Wellnessbereich der Therme sind erlebnisreich. Zwei Rutschen sorgen im Bad der Therme für den Spaß, die „Trichterrutsche“ und die „Black-Hole-Rutsche“. Mit 27 Grad Wassertemperatur steht für Fitness-Begeisterte das wettkampffähige 25 Meter Sportbecken bereit.

Vom Innenbereich der Therme „Titania Neusäß“ geht es schwimmend nach draußen zu den Sprudelliegen, Bodensprudlern und Schwallbrausen. © Titania Neusäß

Name : „Therme Titania Neusäß“

: Adresse: Birkenallee 1 in Neusäß

Birkenallee 1 in Neusäß Öffnungszeiten: Thermen täglich von 9.30 Uhr bis 21 Uhr. Sauna von 9.30 Uhr bis 22 Uhr.

Thermen täglich von 9.30 Uhr bis 21 Uhr. Sauna von 9.30 Uhr bis 22 Uhr. Preisbeispiele: Therme Standard 2, 3, 4 Stunden für 18,50 Euro bis 21,50 Euro. Tagestarif für 26,00 Euro.

Therme Standard 2, 3, 4 Stunden für 18,50 Euro bis 21,50 Euro. Tagestarif für 26,00 Euro. Besonderheiten: Auszeichnung-Angabe auf der Thermen Webseite vom Deutschen Saunabund für den Sauna-Bereich.

„Therme Bad Erding“– gilt als größte Therme der Welt

Ganz genau 27 Rutschen, 35 Saunen und Dampfbäder sowie 40 Pools und Wasserbecken: Die „Therme Erding“ gilt als größte Therme der Welt. Die Öffnungszeiten der Vitaltherme und den Saunen sind von 10.00 bis 23.00 Uhr. An den Wochenenden und an bayerischen Feiertagen beginnt der Betrieb eine Stunde früher.

Reger Badebetrieb im Wellenbad unter dem Dach der „Therme Erding“. © Stephan Goerlich/Imago

Um das Angebot nutzen zu können, braucht es mehr als einen Tag. Daher: einfach im „Hotel Victory“ direkt am Wellenbad übernachten und am nächsten Tag gut erholt weitermachen.

Name: „Therme Erding“

Adresse: Thermenallee 1-5 in 85435 Erding

Thermenallee 1-5 in 85435 Erding Öffnungszeiten: täglich geöffnet von 9.30 Uhr bis 21 Uhr. Sauna bis 22 Uhr.

täglich geöffnet von 9.30 Uhr bis 21 Uhr. Sauna bis 22 Uhr. Preisbeispiele: 2, 4, 6 Stunden: 22,00 bis 38,00 Euro. Tageskarte 46,00 Euro.

2, 4, 6 Stunden: 22,00 bis 38,00 Euro. Tageskarte 46,00 Euro. Besonderheiten: Angabe auf der Thermen Webseite – „die größte Therme der Welt“.

„Therme Bad Wörishofen“ mit diversen Beauty- und Entspannungsangeboten

Vitalbad, Wellness und Sauna, die „Therme Bad Wörishofen“ hat in der größten Stadt im schwäbischen Landkreis Unterallgäu viel zu bieten. Auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern verteilen sich 16 Becken unterschiedlichster Art, zwei Whirlpools und diverse Beauty- und Entspannungsangebote.

Der Außenbereich der „Therme Bad Wörishofen“ ist großzügig angelegt. © Therme Bad Wörishofen

Daneben befindet sich der 2.700 Quadratmeter große SPA-Bereich mit diversen Saunen, Dampfbädern und Außenbecken. Ein Ticket für das Sportbad bildet den Grundpreis. Wer weitere Optionen hinzubucht, muss diese Kosten hinzurechnen.

Name: „Therme Bad Wörishofen“

Adresse: Thermenallee 1 in 86825 Bad Wörishofen

Thermenallee 1 in 86825 Bad Wörishofen Öffnungszeiten: 10 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Freitag bis 23 Uhr. Samstags bis 24 Uhr.

10 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Freitag bis 23 Uhr. Samstags bis 24 Uhr. Preisbeispiele: Sportbad 2 Stunden 16 Euro, 4 Stunden 24 Euro, Tageskarte 38 Euro.

Sportbad 2 Stunden 16 Euro, 4 Stunden 24 Euro, Tageskarte 38 Euro. Besonderheiten: Staatlich anerkannte Heilquelle.

„Therme Lindau“ mit einer Premium Fitnesswelt

Die „Therme Lindau“ im minimalistischen, aber modernen Stil liegt idyllisch am Bodensee. Das Thermalbad ist 13.000 Quadratmeter groß und in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Die Saunalandschaft bringt Geist und Seele in Einklang. Das Sport- und Familienbad sowie SPA und Fitnessprogramm bieten eine gut aufgestellte Programmauswahl. Abschalten, sich fit machen und einfach mal im Wasser treiben lassen – so kann ein toller Thermen-Tag aussehen.

Ein schöner Blick auf den Außenbereich der „Therme Lindau“. © Therme Lindau

Name: „Therme Lindau“

Adresse: Eichwaldstraße 16-20 in 88131 Lindau

Eichwaldstraße 16-20 in 88131 Lindau Öffnungszeiten: Therme und Sauna 9 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag bis 1 Uhr.

Therme und Sauna 9 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag bis 1 Uhr. Preisbeispiele: Therme und Sportbad 2 Stunden 22,50 Euro, 4 Stunden 27,50 Euro, Tageskarte 32,50 Euro

Therme und Sportbad 2 Stunden 22,50 Euro, 4 Stunden 27,50 Euro, Tageskarte 32,50 Euro Besonderheiten: Private Spa Angebot.

Therme Fürthermare mit Beach-Volleyballplätze und „Kamikaze-Rutsche“

Die „Therme Fürthermare“ mit Sauna und Spaßbad ist ein Anlaufpunkt für die ganze Familie. In den Sommermonaten können zudem das anliegende Sommerbad und in den Wintermonaten das Hallenbad genutzt werden. Zur Wasserlandschaft zählen das Spaßbad und der Thermalbereich.

Die Sauna-Fincas liegen im Außenbereich der „Fürthermare“. (Pressefoto) © Vitaplan Thermalbad GmbH & Co. KG

Für zwei Stunden kostet der Besuch für Erwachsene 14,50 Euro. Dazu kommen die weiteren genutzten kostenpflichtigen Angebote. Zudem gibt es mehrere Beach-Volleyballplätze, eine „Kamikaze-Rutsche“ und noch viele weitere Angebote.

Name: „Therme Fürthermare“

Adresse: Scherbsgraben 15 in 90766 Fürth

Scherbsgraben 15 in 90766 Fürth Öffnungszeiten: 10 bis 23 Uhr. Heiligabend, Silvester, Neujahr geschlossen.

10 bis 23 Uhr. Heiligabend, Silvester, Neujahr geschlossen. Preisbeispiele: Therme, Spaßbad und Sommer- bzw. Hallenbad 2 Stunden, 14,50 Euro, 4 Stunden 16,50 Euro, Tageskarte 21 Euro

Therme, Spaßbad und Sommer- bzw. Hallenbad 2 Stunden, 14,50 Euro, 4 Stunden 16,50 Euro, Tageskarte 21 Euro Besonderheiten: Piratenrutschenland. Aquasport und Fitnessangebote.