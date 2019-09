Kollision mit Transporter: Frau rast mit Tochter in Gegenverkehr und kommt ums Leben

Auf der B 300 nahe Dasing kracht eine Frau in einen entgegenkommenden Transporter und kommt ums Leben. Mit im Auto sitzt auch ihre Tochter (4).

Dasing - Am Dienstagabend kam es im Landkreis Aichach-Friedberg zu einem schweren Unfall. Dabei kam eine 41-jährige Frau ums Leben.

Ihre mit im Auto sitzende vierjährige Tochter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Dasing: Reanimation nach Unfall erfolglos

Die 41-jährige Mutter war auf der B 300 zwischen Friedberg und Dasing nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen. In dem Wagen saß ein 21-Jähriger.

Beim Zusammenprall wurde die 41-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

