Alarmstufe Rot in Bayern: Katwarn löst aus – Auch Hochwassernachrichtendienst warnt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Auch dieses Wochenende fällt in Bayern wieder ins Wasser. Dem Freistaat drohen Regenfälle, Gewitter, Hagel und Böen - ein Überblick.

Update vom 4. August, 12.10 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nun eine amtliche Unwetter-Warnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Sie gilt ab Freitag (18 Uhr) bis Samstag (18 Uhr). „Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 40 l/m² und 70 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 100 l/m² erreicht“, so der DWD. Auf der Warnkarte sind die betroffenen Regionen rot eingefärbt, auch Katwarn hat deshalb ausgelöst:

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Für den Südosten Bayern hat der Hochwassernachrichtendienst (HND) mittlerweile eine Vorwarnung Hochwassergefahr herausgegeben. Sie gilt seit 11 Uhr und noch bis 15 Uhr am Sonntag. Betroffen sind die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein und Altötting.

DWD warnt vor Dauerregen in Bayern

Außerdem gilt in Teilen Bayerns eine amtliche Warnung vor Dauerregen (orange eingefärbt). Diese gilt zwischen Freitag (18 Uhr) und Samstag (12 Uhr). Betroffen sind unter anderem München, Mühldorf am Inn und Passau.

In Bayern gilt Alarmstufe Rot. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Screenshot DWD

„Heftiger Starkregen“ in Oberbayern möglich – Gewitter, Hagel und Böen zum Wochenende

Erstmeldung vom 4. August, 8.33 Uhr: München - Der Sommer kommt vorerst nicht zurück - vor allem nicht an diesem Wochenende. Am Freitag, 4. August, gelangt „relativ kühle“ Luft in den Freistaat. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Prognose.

Wetter in Bayern: Gewitter möglich - „Heftiger Starkregen in kurzer Zeit“

„In der zweiten Tageshälfte bis eingangs der Nacht zum Samstag mit Schauern und Gewittern lokal Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde“, so die Wetter-Experten weiter. Generell besteht ein geringes, in Schwaben und Oberbayern aber ein erhöhtes Risiko „für örtlich auch heftigen Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit.“ Mit Gewittern sind auch Böen und kleiner Hagel nicht ausgeschlossen.

Ab dem späteren Abend bis in den Samstag hinein drohen an den Alpen und im Umfeld des Inns verbreitet zwischen 30 und 50, am zentralen und östlichen Alpenrand gebietsweise 50 bis 80 l/qm innerhalb etwas weniger als 24 Stunden. In den Staulagen der Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sind vereinzelt auch höhere Mengen nicht ausgeschlossen, warnen die Wetter-Experten in ihrer allgemeinen Vorhersage für den Freistaat.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Freitag bis zu 24 Grad - Regen und einzelne Gewitter in Bayern möglich

Aber Tag für Tag: Am Freitagvormittag bleibt es meist stark bewölkt, im Süden kann es regnen. In der zweiten Tageshälfte sind dann verbreitet Schauer beziehungsweise schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter möglich. „Örtlich heftiger Starkregen wahrscheinlich“, so der DWD. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad im Oberallgäu und bis zu 24 Grad im Umfeld der Donau.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Wetter in Bayern am Samstag: Sonne in Franken, Regen an den Alpen

Am Samstag gibt es an den Alpen und im Vorland sowie in Teilen Niederbayerns längere Zeit Regen. „Sonst bei wechselnder bis starker Bewölkung einzelne Schauer, im westlichen Franken auch längere sonnige Phasen“, heißt es weiter. Teilweise sind dann sogar bis zu 23 Grad möglich, ansonsten nur 16 bis 21 Grad.

Das Bayern-Wetter am Sonntag: Stark bewölkt, stürmische Böen möglich

Am Sonntag bleibt es die ganze Zeit stark bewölkt, immer wieder kommt von Westen her schauerartiger Regen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich, wie der DWD berichtet. Die Temperaturen erreichen 14 bis 20 Grad. Der Wind frischt immer wieder auf, in Südbayern kann es eventuell auch zu stürmischen Böen kommen.

Das Wochenende fällt im Freistaat also wohl wieder ins Wasser. Ein Wetter-Experte hat aber bereits ein Datum für eine Besserung genannt. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.