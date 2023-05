Hochwasser-Gefahr in Bayern: Vielerorts Meldestufe 1 – Gewitter- und Starkregen-Warnungen am Wochenende

Von: Felix Herz

In Bayern hört es einfach nicht auf zu regnen. Oder doch? Die aktuellen Prognosen versprechen eine Regenpause. Doch es herrscht noch Hochwasser-Gefahr.

München – Inzwischen nehmen es die meisten Menschen vor allem im Süden Bayerns mit Galgenhumor. Doch es ist schon bemerkenswert, wie lange die aktuelle Schlecht-Wetter-Phase anhält. Selten bleibt es mal über den Großteil eines Tages trocken, seit April ist der Dauerregen vorherrschend. Nun soll der Regen aber für ein paar Tage nachlassen – bevor es am Wochenende sogar gewittern soll. Dazu herrscht Hochwasser-Gefahr.

Hochwasser-Gefahr in Bayern: Amtliche Warnung

Zunächst der vorsichtig positive Blick auf das Wetter vor dem Wochenende: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es in Bayern erstmal trocken. Die zugehörige Wetterkarte lässt den Freistaat grün und gänzlich ohne aktuelle Warnung erstrahlen. Noch am Mittwochvormittag, 17. Mai, wurde an selber Stelle vor Dauerregen in ganz Südbayern gewarnt – doch der DWD spricht zum Mittag nun von „abklingendem Niederschlag“. Es bleibe aber „vielfach stark bewölkt und sehr kühl“. Für Donnerstag, 18. Mai, und Freitag, 19. Mai, gebe es zudem keine nennenswerten Wettererscheinungen. Heißt: Bis auf lokale Regenfälle, die immer möglich sind, bleibt es zwar kühl, aber trocken.

Der anhaltende Dauerregen in Bayern sorgt auch weiterhin für hohe Pegel in vielen Flüssen. Aktuell warnt der Hochwasserdienst vor Überschwemmungen. © Sven Simon / IMAGO / Screenshot Hochwassernachrichtendienst Bayern / Merkur-Collage

Dafür herrscht vor allem in Niederbayern vielerorts noch Hochwasser-Gefahr. Laut Lagebericht des Hochwassernachrichtendienstes Bayern gelten für das Berchtesgadener Land und Passau (Stand: 10 Uhr) die Warnstufen „Vorwarnung Hochwasser-Gefahr“. In Landsberg am Lech, Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Rosenheim warnt das Bayerische Landesamt für Umwelt mit Meldestufe 1 vor „Ausuferungen und Überschwemmungen“. In München, wo zwischenzeitlich der östliche Isar-Radweg gesperrt wurde, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen gibt es dagegen inzwischen eine Entwarnung.

Gewitter-Warnung fürs Wochenende im Süden: Beunruhigender Ausblick auf Ende Mai

Pünktlich zum Wochenende soll das Wetter laut DWD in Bayern dann wieder schlechter werden. Für Samstag, 20. Mai, warnt der Deutsche Wetterdienst vor „einzelnen Gewittern, lokal mit Starkregenpotenzial“ im Süden. Am Sonntag, 21. Mai, wird es noch schlimmer, der DWD schreibt von „weiter zunehmendem Gewitterrisiko, aufgrund langsamer Verlagerung lokal mit Starkregengefahr“.

Und auch zu Beginn der kommenden Woche bleibt das Wetter gewittrig und nass. Zum Ausblick auf den Dienstag, 23. Mai, schreibt der DWD: „Am Montag und Dienstag wiederholt Gewitter mit lokalem Starkregen und Hagel sowie vereinzelten Sturmböen“. Spätestens dann werden wohl auch die Flusspegel wieder steigen und die nächsten Hochwasser-Warnungen herausgegeben. (fhz)

