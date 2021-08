Bahnstreik in Bayern: Wütende Bahnkunden und meterlange Schlangen vor den Schaltern

Zahlreiche Zugausfälle im Freistaat

Mitten in der Ferienzeit streikt die Gewerkschaft der Deutschen Lokführer. Der Personenverkehr im ganzen Land ist am 11. und 12. August massiv eingeschränkt.

München - Zunächst war es nur eine Drohung, jetzt ist es bittere Realität: Die Gewerkschaft der Deutschen Lokführer hat für Mittwoch, 11. August, bis in die Nacht auf Freitag, 13. August, einen Streik angekündigt. Und dieser zeigt bereits im ganzen Land Auswirkungen: Allein am Münchner Hauptbahnhof bildeten sich heute Morgen meterlange Schlangen vor den Servicestellen der Deutschen Bahn. Die Bahnhofshalle war voll von Reisenden, die gespannt auf die Abfahrtstafeln schauten - vielleicht in der Hoffnung, ihr Zug würde doch noch fahren.

Per Twitter und auf der eigenen Webseite bittet die Deutsche Bahn ihre Fahrgäste, nicht nötige Reisen an den Streiktagen zu verschieben. Bereits gebuchte Tickets für den Fernverkehr im Zeitraum von 11. bis 13. August können demnach entweder bis einschließlich Freitag, 20. August, flexibel genutzt oder kostenlos storniert werden. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden. Für Fragen hat die Deutsche Bahn eine kostenfreie Sonderhotline unter der (0 80 00) 99 66 33 eingerichtet.

Bahnstreik in Bayern: Nur jeder vierte Zug fährt - und das nicht einmal sicher

Die Bahn rechnet mit einer Aufrechterhaltung von knapp einem Viertel der Zugverbindungen. Doch auch hier kann das Unternehmen nicht garantieren, dass wirklich jede vierte Verbindung fährt. In Nürnberg* soll im Regionalverkehr beispielsweise eine Frequenz von stündlichen Verbindungen aufrechterhalten werden. Gleiches gilt auch für andere Metropolregionen in Bayern.

Im internationalen Fernverkehr bedeutet das grundlegende Einschränkungen. So fallen internationale Verbindungen in den deutschen Abschnitten entweder komplett aus, oder fahren lediglich äußerst eingeschränkt. Die ÖBB Nightjets fallen in den Nächten vom 10./11. bis 12./13. August komplett aus. Auch der Grenzübertritt nach Polen und Dänemark ist gestrichen.

Folgende Zugverbindungen im internationalen Fernverkehr aus Bayern sind laut Deutscher Bahn nicht von den Einschränkungen betroffen:

RJ-Züge: München - Salzburg - Wien - Budapest

ICE-Züge: Passau - Linz - Wien

EC-Züge: München - Innsbruck - Verona

Auf ihrer Webseite stellt die Bahn unter „Reise & Service“ bei „Aktuelle Verkehrsmeldungen“ die Ersatzpläne für in Bayern verkehrende Fernzüge zum Download bereit. Zudem kann man sich in der DB Navigator-App durchgehend über den aktuellen Stand der eigenen Zugverbindung informieren.

Bahnstreik in Bayern: Private Anbieter wie BRB, ALEX und Vogtlandbahn fahren trotzdem

Wichtig zu wissen: Von dem GDL-Streik sind lediglich die Verbindungen der Deutschen Bahn betroffen. In vielen bayerischen Regionen sind aber die privaten Anbieter noch unterwegs. So verkündete die Pressestelle der Bayerischen Regiobahn am Morgen, dass die eigenen Züge von den Streiks nicht betroffen sind. Vereinzelte Verspätungen seien aber möglich, wenn neben den Lokführern der Deutschen Bahn auch Personal, das für die Infrastruktur zuständig ist, anfängt zu streiken. Ähnlich verhält es sich auch bei anderen privaten Bahnanbietern.

Bahnstreik in Bayern: Die Lage in München

In München sollen die S-Bahnen mindestens im Stundentakt fahren, manche sogar im 20- oder 40-Minuten-Takt, so der Sprecher der S-Bahn-München. Die S8 zum Flughafen soll generell im 20-Minuten-Takt fahren. Genauere Informationen zu den einzelnen S-Bahn-Linien und deren Verbindungen finden Sie hier auf tz.de*. Trotz Streik ist der Verkehr in der Landeshauptstadt bisher nicht besonders betroffen, erklärt ein Sprecher der örtlichen Polizei.

GDL-Streik in Bayern: Twitter-Nutzer schockiert

Auf Twitter sind die Stimmen geteilt: Neben Hassnachrichten an den GDL-Chef, ebenso wie an die Deutsche Bahn weisen viele Nutzer auf die ungerechte Situation den Mitarbeitern gegenüber hin: „Seit Jahren kein „Boni“ weil kein Gewinn, aber für Leute in Anzügen geht das?“, schreibt ein Nutzer. „Völlig unverantwortlich in jetziger Situation“, schreibt ein Anderer.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn selbst scheint zufrieden. Auf Twitter teilen sie eine Karte des Deutschlandnetzes und schreiben dazu: „Die DB-Ersatzfahrpläne während des Streiks der #GDL laufen stabil.“ *Merkur.de/bayern und *tz.de/muenchen sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA

