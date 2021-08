Bahnstreik in Bayern geht weiter - erschreckende Bilanz nach erstem Tag

Ausfälle bei der Deutschen Bahn

Von Tanja Kipke schließen

Bahnreisende brauchen momentan starke Nerven. Wegen eines deutschlandweiten Streiks der GDL fallen zahlreiche Züge aus. Die Deutsche Bahn zieht nun Bilanz.

München - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte einen deutschlandweiten Streik angekündigt. Seit heute ist dieser Realität geworden. Auch Bayern ist von den Ausfällen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn betroffen. Bis Freitag sollen die Ausfälle noch andauern. Am Mittwochnachmittag zog die DB eine Bilanz des ersten Streiktages.

Bahnstreik in Bayern: Zugausfälle auch in den nächsten Tagen erwartet

Laut einer Mitteilung der DB handelt es sich bei den Streikenden „fast ausschließlich um Zugpersonal“. Im Fernverkehr würden rund 75 Prozent der Züge ausfallen, im Regionalverkehr etwa 60 Prozent. Es gebe regional jedoch starke Unterschiede. Auch am Donnerstag ist mit einem hohen Ausmaß an Ausfällen zu rechnen. Nicht bestreikt werden hingegen Konkurrenten der DB. So sind etwa im Regionalverkehr in Bayern auf vielen Strecken Privatbahnen unterwegs.

Die Auswirkungen der Ausfälle sind enorm. Allein am Münchner Hauptbahnhof bildeten sich heute Morgen meterlange Schlangen vor den Servicestellen der Deutschen Bahn. Betroffen sind neben dem klassischen Bahnverkehr unter anderem auch die S-Bahnen im Großraum München*. Die S-Bahnen sollen dennoch mindestens im Stundentakt fahren, manche sogar im 20- oder 40-Minuten-Takt.

Hintergrund des Bahnstreiks: Konflikte bei Tarifverhandlungen der GDL

Die GDL verlangt im Tarifkonflikt eine Corona*-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

Wegen Bahnstreik in ganz Deutschland: Kulanzregelungen für Reisende

Aufgrund der Beeinträchtigungen bittet die Deutsche Bahn „Fahrgäste, die nicht zwingend fahren müssen, ihre Reise zu verschieben“, wie es in der Mitteilung heißt. Wer sich dennoch für eine Fahrt mit der DB entscheidet, sollte sich vorab über die Kulanzregelungen informieren.

„Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 11. bis einschließlich 13. August vom GDL-Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit und können bis einschließlich 20. August flexibel genutzt werden", so die Deutsche Bahn. Auch die Zugbindung bei Sparpreisen sei aufgehoben. Es ist außerdem möglich, sich seine Fahrkarte erstatten zu lassen. (tkip mit dpa)

Rubriklistenbild: © Julian Stratenschulte/dpa