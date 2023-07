„Fahrt fällt aus“: Falsche Meldung in Navigator-App – Deutsche Bahn gibt Problem zu

Von: Dirk Walter

Wenn ein Zugteil wegen eines Defekts abgekoppelt werden muss, meldet die Bahn-App DB-Navigator den Ausfall der Fahrt – auch wenn der intakte Teil des ICE ganz regulär fährt. © Peter Kneffel

Der DB-Navigator der Deutschen Bahn wird millionenfach genutzt. Reiseauskunft, Ticketkauf, die Verwaltung von BahnCard und BahnBonus – das alles lässt sich über den Navigator auf dem Smartphone abwickeln. Meist problemlos.

München - Doch das Programm hat kleine Schwächen. Folgender Fall ist kürzlich passiert: Eine Reisende will den ICE nehmen, der täglich planmäßig ab 8 Uhr von München-Pasing nach Würzburg (und dann weiter Richtung Hannover/Bremen) fährt. Der ICE besteht genau genommen aus zwei aneinander gekoppelten Zügen. Wie es bei der Bahn üblich ist, hat der Zug daher zwei Zugnummern: ICE 630 und ICE 680.

DB-Navigator meldet plötzlich: „Fahrt fällt aus“

20 Minuten vor der Abfahrt – die Reisende sitzt bereits in der S-Bahn auf dem Weg nach Pasing – meldet der DB-Navigator plötzlich ohne irgendeine Erläuterung: „Fahrt fällt aus“.

Hektische Minuten in der S-Bahn sind die Folge. Wann fährt der nächste Zug nach Würzburg? Wird dann die Fahrkarte auch akzeptiert? Und wie viel Minuten oder gar Stunden später kommt der Zug dann in Würzburg an?

Der Fahrgast hat Glück: Eine halbe Stunde später fährt ab Hauptbahnhof ein weiterer ICE Richtung Norden. Auch die Fahrkarte wird vom Schaffner ohne Weiteres akzeptiert. Die Verspätung hält sich in Grenzen: plus 45 Minuten.

„Fahrt fällt aus“ - doch das stimmte in diesem Fall nicht. © dw

Trotz Meldung von DB-Navigator: Fahrt gar nicht ausgefallen - Zugteil kaputt

Groß ist die Verwunderung allerdings, als sich herausstellt, dass der ICE ab Pasing gar nicht ausgefallen ist. Es war lediglich ein Zugteil kaputt, meldet via Twitter die DB-Fahrgastinformation. Wie das?

Tatsächlich ist der DB-Navigator nicht in der Lage, nur einzelne Zugteile als „kaputt“ zu melden. Wenn einer der beiden aneinander gekoppelten Züge gestört ist und ausrangiert wird, dann meldet der DB-Navigator, dass die komplette Fahrt ausfällt. Dass dies ein häufiger Fehler ist, berichtet auf Twitter ein User, der sich als Informatiker und DB-Vielfahrer bezeichnet: „Das Feedback hierzu wird auch wöchentlich vom Social-Media-Team an die Fachabteilung weitergegeben (zuletzt erst vor ein paar Tagen)“, schreibt er, „aber ändern tut sich nichts.“

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Bahn den Fehler. „Es handelt sich tatsächlich um ein technisches Problem im DB-Navigator, an dem aber gearbeitet wird.“

