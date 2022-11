40.000 Kilowattstunden in sechs Wochen: Bayerische Gemeinden fürchten den Preis-Schock bei ihren Eisbahnen

Penzberg bietet mit 600 Quadratmetern die größte Eislauffläche im Münchner Süden. Das Bild stammt aus dem Jahr 2019. Damals liefen die Kinder noch auf Eis Schlittschuh – heuer soll die Fläche aus Kunststoff sein. © SChörner

Eisbahnen verbrauchen eine Menge Energie. Viele Kommunen in Bayern wollen sich das in der Energiekrise nicht mehr leisten. Andere wollen den Kufen-Spaß nicht ausfallen lassen – und testen Alternativen.

München – In der Energiekrise versucht jede Kommune anders, Strom zu sparen. Einige schalten nachts das Licht ab oder schließen Hallenbäder und Saunen. Kein Wunder also, dass auch über die energieintensiven Eislauf-Angebote in vielen Stadt- und Gemeinderäten schon im Sommer hitzig diskutiert wurde. Starnberg etwa verzichtet heuer auf seinen „Eiszauber“, Planegg und Neufahrn im Kreis München ebenfalls.

Eisflächen als Stromfresser: Preise variieren nach Witterung

Die Rechnung ist einfach: Je nach Witterung sind die Eisflächen Stromfresser. Im milden Januar 2018 hat der Eiszauber in Starnberg 14.918 Kilowattstunden gekostet, im kalten Januar 2019 bloß 5588 Kilowattstunden. Rund 170.000 Kilowattstunden gehen pro Saison in Planegg drauf. Die Neufahrner Eisbahn frisst in sechs Wochen bis zu 40.000 Kilowattstunden Strom. 10.500 Euro koste das – Preiserhöhungen noch nicht eingerechnet. Zum Vergleich: 4000 Kilowattstunden braucht ein Vier-Personen-Haushalt im Jahr.

Andere Gemeinden wollen ihre Eisflächen bewusst nicht schließen. Nach der Pandemie sollten es nicht wieder die Kinder sein, die die Energiekrise ausbaden müssten, war ein Argument, das in der ganzen Region fiel. Dachau und Allershausen (Kreis Freising) etwa öffnen ihre Bahn deshalb auch diesen Winter. Grünwald setzt auf einen Kompromiss: Der Eislaufplatz geht nur bei „stabiler, kalter Witterung mit Minusgraden“ in Betrieb.

Energieeffizienter als Eis ist Plastik: Bei einer Kunststoff-Bahn wird kein Strom zur Kühlung und auch kein Wasser gebraucht. 540 Kilowattstunden pro Tag hätte das Kälteaggregat für die Eisbahn in Regensburg gekostet. Daher habe man sich nun erstmals für die Kunststoff-Variante entschieden, teilt die Stadt mit. Auch in Erlangen kommt eine 400 Quadratmeter große Plastik-Eisfläche zum Einsatz. In Nürnberg bietet der Post-Sportverein schon seit 2020 Eislauf auf Synthetik an. Nicht nur die niedrigen Unterhaltskosten sprechen dafür: Im Vergleich zu gekühltem Eis spart der Verein pro Monat etwa 10.000 Liter Wasser, den durchschnittlichen Energieverbrauch von 200 Haushalten und 4,75 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen ein.

Eislaufen trotz Energiekrise: Plastik als günstige Alternative

Ein Konzept, das jetzt auch in Oberbayern Interesse weckt – wenn auch nur vereinzelt. Penzberg (Kreis Weilheim-Schongau) hat sich schon im Sommer für die Anschaffung einer Kunststoff-Eisbahn entschieden, um mit seinem 600 Quadratmeter- „Eismärchen“ weiterhin die größte Fläche südlich von München anbieten zu können. Im Stadtrat war das umstritten, wurde mit zehn zu zwölf Stimmen aber angenommen. Die örtliche CSU warnte vor einem „Plastikmärchen“. Andere Räte stimmten zähneknirschend zu, um Energie nicht „rauszuschleudern“.

Auch die Stadt Rosenheim liebäugelte mit einer Eisbahn aus Kunststoff. Dies sei laut Verwaltung aus logistischen Gründen aber zu teuer geworden, weil dafür ein Platz hätte umgebaut werden müssen. Auch Starnberg entschied sich gegen die Alternative – nach dem Motto: „Richtiges Eis oder gar nichts.“

Der Meinung ist auch Andreas Fischer, Wirt vom Mohrenplatz in Garmisch-Partenkirchen. Seine Bahn ist im Winter eine echte Institution im Ort – und wird auch heuer aus Eis sein. „In einem Wintersportort wie unserem kommt Plastik nicht infrage“, sagt er. Die über 20 Sponsoren seiner Bahn geben ihm recht – auch, weil Kunststoffbahnen gefährliches Mikroplastik in die Umwelt absondern. (ps/nik/zz/zip/cf/msc/dpa)