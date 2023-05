Reisende mit Koffern stehen im Hauptbahnhof an einem Bahnsteig.

Teilausfälle

Wegen eines defekten Stellwerkes am Würzburger Hauptbahnhof ist dort am Montagabend der Zugverkehr unterbrochen worden. Es seien derzeit keine Zugfahrten im Raum Würzburg möglich, teilte die Deutsche Bahn per Twitter mit. Es gebe Verspätungen und Teilausfälle.