Angriff in Ankerzentrum nur erfunden - Mann kommt aus U-Haft frei

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Deggendorfer Ankerzentrums hatte einen Bewohner beschuldigt, ihn angegriffen zu haben. Der vermeintliche Angreifer saß daraufhin in U-Haft.

Deggendorf - Ein Sicherheitsmitarbeiter des Deggendorfer Ankerzentrums hat einen Angriff erfunden - mit weitreichenden Konsequenzen für einen Bewohner. Die Behauptungen des 28-Jährigen hätten sich im Laufe der Ermittlungen als Lügen entpuppt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als Folge wurde ein Bewohner des Zentrums - der angebliche Angreifer - aus der Untersuchungshaft entlassen.

Bewohner des Deggendorfer Ankerzentrums saß fälschlicherweise in U-Haft

Nach Angaben der Ermittler hatte der Security-Mitarbeiter behauptet, ein Mann aus Eritrea habe ihn in der Unterkunft Anfang Juni mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und leicht verletzt. Aufgrund dieser Angaben sei gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl erlassen worden und er sei in ein Gefängnis gekommen.

Sicherheitsbeamten des Deggendorfer Ankerzentrums droht nun Klage

In Wahrheit habe der Bewohner den 28-Jährigen beim Betreten des Zentrums beleidigt, worauf der Sicherheitsmitarbeiter mit einem Schlagstock auf den Mann eingeschlagen und leicht verletzt habe, teilte die Polizei mit. Der Mitarbeiter habe sich mit der Flasche selbst verletzt und den Bewohner für die Verletzungen verantwortlich gemacht. Die Polizei wirft dem 28-Jährigen unter anderem Vortäuschen einer Straftat, falsche Verdächtigung und Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft vor.

dpa

