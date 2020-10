Furchtbares Unglück in Bayern: Kind (2) von ausparkendem Auto überrollt

Grausamer Unfall am Freitagabend in Deggendorf: Ein Kleinkind (2) wurde von einem ausparkenden Auto überrollt und starb noch an der Unfallstelle.

Deggendorf - Ein grausamer Unfall trug sich am Freitagabend (2. Oktober) im bayerischen Deggendorf in Niederbayern zu. Ein Kleinkind (2) wurde von einem ausparkenden Auto überrollt und getötet. Das Kind wurde noch am Ort des Geschehens vom Notarzt reanimiert, verstarb am Abend aber noch an der Unfallstelle.

Deggendorf/Bayern: Zweijährige beim Ausparken überrollt

Was war passiert? Wie die Polizei berichtet, sollen das Mädchen und sein Vater (39) in einem nahegelegenen Schuppen gewesen sein. Das kleine Kind soll aus noch unbekannter Ursache auf die Straße gelaufen sein. Die Autofahrerin habe genau in dem Moment das Auspark-Manöver gestartet. Die Zweijährige wurde nicht wahrgenommen und dabei überrollt.

Deggendorf/Bayern: Autofahrerin und Familienangehörige werden von Krisenteam behandelt

Die Autofahrerin und die Familienangehörigen des Mädchens wurden durch Seelsorger und ein Kriseninterventionsteam betreut. Der 39-jährige Vater konnte den Unfall nicht beobachten. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde zur Klärung des Unfallhergangs durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. (ank mit dpa)

