Mit 160 km/h auf Bundesstraße: Autofahrer wird geblitzt - seine Reaktion ist nicht sehr schlau

Stephansposching - Betrunken, unter Drogen aber ohne Führerschein ist ein Mann mit 160 Sachen über eine Bundesstraße in Niederbayern gerast - und dabei geblitzt worden. Doch damit nicht genug: Als der alkoholisierte Autofahrer bemerkte, dass er in die Radarfalle getappt war, dreht er kurzerhand um - und klaute den Blitzer. Das berichtet die Polizei.

Niederbayern: Betrunkener rast mit Auto über Bundesstraße - und klaut Radarfalle

Was der Langfinger hinter dem Steuer jedoch nicht wusste: Die Aufnahmen werden in Echtzeit an die Polizei übermittelt. Außerdem senden die mobilen Blitzgeräte eine Fehlermeldung, sobald sie gestohlen werden. Die Beamten im Übertragungswagen bei Stephansposching (Landkreis Deggendorf) überprüften nach Angaben der dpa sofort, wer zuletzt geblitzt worden war - und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein.

Raser auf Bundesstraße: Autofahrer flüchtet vor Polizei - und ignoriert rote Ampel

Eine Streife entdeckte den 32-Jährigen wenig später in Deggendorf. Doch so einfach gab sich der Mann nicht geschlagen: Er versuchte zu entkommen, ignorierte sogar eine rote Ampel, ehe die Polizisten ihn endlich stoppen konnten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der diebische Autofahrer betrunken, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs war. Die Radarfalle fanden die Beamten im Keller seines Wohnhauses.

Deggendorf: Beamten finden geklauten Blitzer im Keller des Autofahrers

kof/dpa