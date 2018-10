Einsatz in Flüchtlingsunterkunft läuft völlig aus dem Ruder: SEK muss anrücken - A92 gesperrt

In der Asylbewerberunterkunft ist die versuchte Festnahme eines Mannes aus dem Ruder gelaufen - er befreite sich aus dem Gewahrsam der Polizei.

Randalierer befreit sich aus Polizeiauto

In einer Asylbewerberunterkunft in Stephansposching (Landkreis Deggendorf) ist die versuchte Festnahme eines Mannes eskaliert. Der 29-Jährige randalierte und flüchtete - zwischenzeitlich sperrte die Polizei sogar die Autobahn. Am Ende gab es 17 Festnahmen.