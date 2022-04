Deggendorferin knallt mit Fahrrad in Post-Laster: Kurze Zeit später stirbt sie in der Klinik

Bei einem Verkehrsunfall in Deggendorf kam eine Frau ums Leben. © Markus Zechbauer/Zema Medien

Eine Fahrradfahrerin in Deggendorf bleibt an einem Post-Lkw hängen und stürzt auf den Kopf. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Deggendorf – Am Vormittag ereignete sich in Deggendorf ein tragischer Unfall. Eine Fahrradfahrerin stieß mit einem Post-Laster zusammen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich so stark, dass sie kurze Zeit später verstarb.

Unfall in Deggendorf: Kopfverletzungen sind zu schwer – Radfahrerin verstirbt

Die 55-Jährige war gegen 11.25 Uhr auf der Perlasberger Straße unterwegs, schreibt das Polizeipräsidium Niederbayern in seiner Pressemitteilung. Sie fuhr den Perlasberg herunter, wo sie auf einen Lastwagen der Deutschen Post traf. Die Fahrerin war gerade mit der Zustellung beschäftigt. Die Polizei vermutet weiter, dass die Frau am Spiegel des Lkw hängen blieb und daraufhin stürzte.

Bei dem Sturz fiel die 55-Jährige auf den Kopf und verlor dabei eine große Menge Blut. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Ihr Zustand war bei der Einlieferung bereits kritisch. Die Ärzte konnten deshalb nicht mehr viel für die 55-Jährige tun. Sie verstarb kurze Zeit später.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrerin des Post-Lastwagens erlitt bei dem Unfall einen Schock. Die Angehörigen des Unfallopfers mussten von einem Seelsorger betreut werden. (tel)