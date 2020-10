Schweres Unglück auf Baustelle in Bayern: Mehrere Arbeiter sterben

Auf einer Baustelle in Denklingen stürzte eine Betondecke ein. Mehrere Arbeiter wurden unter den Trümmern verschüttet. Es soll zahlreiche Tote und Verletzte geben.

Denklingen - Am Freitagmorgen soll sich in Denklingen (Landkreis Landsberg am Lech) ein schwerer Arbeitsunfall ereignet haben. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Auf einer Baustelle ist eine Betondecke eingestürzt und begrub unter sich mehrere Bauarbeiter. Dabei wurden viele von ihnen verletzt. Nach ersten Angeben soll es drei Tote gegeben haben.

Denklingen: Mehrere Verletze und Tote nach Baustellen-Unglück in Bayern

Zwei Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein dritter Mann wurde leicht verletzt. Im Moment befindet sich an der Unfallstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr.

