Der große Eiskugel-Index: Regionale Unterschiede in Bayern – doch teurer ist es überall geworden

Von: Felix Herz

Teilen

Nicht wirklich zum Dahinschmelzen: Auch Eis wird in diesem Jahr teurer. Doch es gibt regionale Unterschiede in Bayern. Der Eis-Index zeigt sie auf.

München – Eis ist eines der Themen, bei denen viele Menschen sich wortreich an die gute alte Zeit zurückerinnern. Als die Kugel noch unter einer Mark kostete. Oder zumindest nur einen Euro. Davon ist man in Bayern heutzutage weit weg. Für eine Kugel Eis muss man im Freistaat im Jahre 2023 schon deutlich mehr Kleingeld auf die Theke legen.

Hund muss nicht leer ausgehen – in Augsburg gibt es jetzt leckeres Eis für Vierbeiner – das auch noch gesund sein soll.

Teure Sommer-Versuchung: Der Eis-Index zeigt den bayerischen Preis pro Kugel

Der Radiosender Antenne Bayern hat unter antenne.de einen Eis-Index veröffentlicht. Dort werden die durchschnittlichen Preise für die Kugel Eis in jedem Regierungsbezirk des Freistaats aufgezeigt – und auch der durchschnittliche Kugelpreis für ganz Bayern bekannt gegeben. Für die Studie wurden demnach zufällig ausgewählte Eisdielen in den Landkreisen und kreisfreien Städten nach ihren Eis-Preisen gefragt. Heraus kam, dass Eis – wenig überraschend, wenn man die Rahmenumstände kennt – auch in diesem Jahr wieder teurer geworden ist.

Wie viel kostet die Kugel Eis in Bayern im Durchschnitt – und wo ist es am günstigsten? Der Eis-Index hat die Antworten. (Symbolbild) © MiS / agrarmotive / IMAGO / Merkur-Collage

Durchschnittlich muss man in Bayern für eine Kugel Eis 1,55 Euro zahlen. Am teuersten ist es laut antenne.de in Oberbayern (1,66 Euro im Durchschnitt), die günstigsten Preise findet man in Niederbayern (1,50 Euro im Durchschnitt). Hier sind alle Durchschnitts-Preise in der Übersicht:

Eine Kugel Eis kostet durchschnittlich ...

1,51 Euro in Unterfranken

1,51 Euro in Oberfranken

1,57 Euro in Mittelfranken

1,55 Euro in der Oberpfalz

1,50 Euro in Niederbayern

1,66 Euro in Oberbayern

1,54 Euro in Schwaben

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mehr als zwei Euro in München: Eis im steten Preis-Anstieg – Die Gründe sind vielfältig

Das teuerste Eis in der antenne.de-Erhebung findet sich wenig überraschend in der bayerischen Landeshauptstadt München. Bei „Gelateria – Lorenzo Corno“ in Schwabing kostet eine Kugel 2,20 Euro. Immerhin darf sich die Eisdiele nahe der Münchner Freiheit trotzdem über hervorragende Bewertungen auf Google freuen. Ob es das Eis wert ist, muss schlussendlich jeder selbst entscheiden.

Bei diesen Preisen für eine Kugel Eis wird dennoch so mancher den Kopf schütteln und an die frühen 2000er zurückdenken, als eine Kugel Eis weniger als einen Euro gekostet hat. Warum ist Eis um so viel teurer geworden? Kurz gesagt – die Zutaten für die süße Versuchung sind teurer geworden, antenne.de nennt Zucker und Milch als Preistreiber. Zudem sind seit der russischen Invasion auf die Ukraine die Energiepreise in die Höhe geschossen, die Kosten für Transport und Kühlung von Eis sind dementsprechend ebenfalls teurer geworden. (fhz)

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.