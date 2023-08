Söder steht Fabian Köster Rede und Antwort: „Weiß, dass ich einer der Meme-Kings bin“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Markus Söder im Gespräch mit Fabian Köster von der Heute Show. © Screenshot Instagram Live/Markus Söder

Markus Söder traf sich mit Comedian Fabian Köster von der Heute Show live auf Instagram. Es ging um Essensbilder, ein angebliches Zuckerverbot und Fotografenkosten.

München - „Hi guten Morgen, ich bin gerade auf dem Weg nach München und hab heute einen besonderen Termin“, kündigte Markus Söder am Mittwochmorgen (9. August) in einem kurzen Video auf Instagram an. Um 10.30 Uhr war Bayerns Ministerpräsident live mit Fabian Köster von der Heute Show (ZDF) verabredet. „Er ist ja ein Riesen Fan und stalkt mich die ganze Zeit und wollte immer mit mir reden und jetzt hab ich gesagt: Okay, dann mach ich das halt mal.”

Söder und Köster im Insta-Live: „Freue mich, habe aber auch ein bisschen Angst“

Um 10.30 Uhr ging der CSU-Chef dann auf Instagram live, eine Minute später war auch der Comedian online. „Unfassbar, wir beide in einem Insta-live-Video”, freute sich Köster, gab jedoch zu: „Ich freu mich irgendwie, ich hab aber auch ein bisschen Angst.“ Bei den Zuschauern löste der Livestream Freude aus: „Omg, ein Traumpaar”, lautete ein Kommentar kurz nach Beginn des Streams.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

„Bratwurst sieht ja auch besser aus als ich“: Söder spricht mit Köster über Essensbilder auf Instagram

„Sie haben heute noch kein Essensbild auf Insta gepostet, geht’s Ihnen gut?“, fragte Köster Bayerns Ministerpräsidenten direkt zu Gesprächsbeginn. Söder kündigte daraufhin an, dass ein Foto noch kommen werde und hielt zur Bestätigung eine Leberkassemmel in die Kamera. Ganze 56 Essensbilder hat Söder laut Köster in diesem Jahr gepostet. Der gab zu, dass er gerne weniger essen würde, er esse aber einfach sehr gerne. „Meine Töchter sagen, iss weniger, iss mal mehr Gesundes“, so Söder. Oft greift der CSU-Chef aber stattdessen zu fleischhaltigen Speisen und postet Bilder davon auf Instagram, denn „die Bratwurst sieht ja auch besser als ich“, scherzte Söder.

Deftig, fruchtig und süß: Die Mahlzeiten von Markus Söder in 17 Bildern Fotostrecke ansehen

Manche Posts plane er nicht, oft würden sich Sachen einfach ergeben. „Dinge, die normalerweise nicht so auf dem mega hippen Speiseplan stehen, sind interessant”, so Söders Erkenntnis. Beim Foto einer Schlachtplatte habe sein Team ihm eher abgeraten, doch das Foto habe die meisten Likes bekommen. „Ein einziges Meme”, kommentierte jemand den Live-Stream, der zeitweise über 8000 Zuschauer hatte.

„Knabbern ist besser als kiffen“: Söder gegen Cannabis-Legalisierung und Werbungsverbot

Einen großen Teil des Livestreams nahm das Thema Zucker ein, denn Köster dreht für die Heute Show gerade ein Spezial dazu. Söder äußerte sich skeptisch gegenüber Verboten, der Comedian wies jedoch daraufhin, dass nichts verboten werden soll. „Niemand verbietet ihnen Süßigkeiten zu essen”, immerhin gehe es nur um ein Verbot für an Kinder gerichtete Werbung. „In meiner Generation, bei uns gabs das alles nicht, und wir sind alle groß geworden”, konterte der CSU-Chef und fügte mit Blick auf eine mögliche Cannabis-Legalisierung an: „Knabbern ist besser als kiffen.“

„Weiß, dass ich einer der Meme-Kings bin“: Söder geht auf Instagram live

„Wenn ich mir Ihren Instakanal anschaue, denke ich mir, ein, zwei Verbote würden nicht schaden”, scherzte Köster im Live-Stream. Söder wisse, „dass ich einer der Meme-Kings bin”. Seine Kinder würden deshalb oft sagen: „Was war das denn?” Die Vermutung Kösters, dass Söder dies mit Absicht mache, verneinte der CSU-Chef. Manchmal würde er sich sehr wundern, dass aus einem Foto ein Meme wurde.

Schlagabtausch zwischen Söder und Fabian Köster von der Heute Show (ZDF)

Zum Ende des Gesprächs kündigte Söder an, Köster eine Kiste mit bayerischen Spezialitäten schicken zu wollen, „mit richtig viel Fleisch.” Der Comedian versuchte zum Schluss auch noch, sich als Söders neuer Fotograf ins Spiel zu bringen, immerhin lagen die Kosten für Honorare von freien Fotografen 2022 bei fast 180.000 Euro. Doch an den Diensten des ZDF-Mannes hat der CSU-Chef kein Interesse, er brauche jemanden mit Qualität. „Wenn ich mir ihre Bilder so angucke, brauchen Sie einfach jemanden, der auf den Auslöser drückt”, konterte Köster.

Kurz bevor der Livestream dann beendet wurde, kam noch Heute-Show-Kollege Lutz van der Horst ins Bild. „Das habt ihr ganz süß gemacht ihr Beiden”, sagte Kösters Kollege. (kam)

Auch Lutz van der Horst schaute zum Ende des Gesprächs zwischen Markus Söder und Fabian Köster vorbei. © Screenshot Insta Live/Markus Söder

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.