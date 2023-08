Die schönsten Wanderwege Deutschlands: Bayern dreimal vertreten – hier wandert es sich besonders gut

Teilen

Das Publikum hat entschieden: Das „Wandermagazin“ kürt die beliebtesten Wanderwege Deutschlands. Bayern schneidet mit drei Wanderwegen sehr gut ab.

Bayern – Die deutschen Wander-Begeisterten haben gewählt: Die schönsten Wanderwege Deutschlands 2023 stehen fest. Aus Bayern haben es drei Mehrtagestouren in die Liste geschafft. Besonders der Bayerische Wald ist weit vorne dabei. Doch auch zwei Wanderrouten für mehrere Tage aus Franken und der Oberpfalz wurden ausgezeichnet.

Seit 2006 findet die Wahl der schönsten Wanderrouten jährlich statt. Herausgegeben wird das Ranking vom Wandermagazin. Dieses Jahr nahmen über 45.000 Menschen teil, und stimmten für ihre Favoriten. Laut Wandermagazin können „Wegebetreiber touristischer Institutionen“ (z. B. Tourismusverbände), regionale Institutionen (z. B. Kommunen) sowie Wandervereinen (Gebiets- und Ortsvereine) können die Bewerbungen einreichen. In zwei Kategorien – Mehrtagestour und Tagestour – zeichnen dann die Leserinnen und Leser des Magazins die zehn schönsten Routen aus.

Platz 2 der Mehrtagestouren: „Siebenfaches Gipfelglück“ im Bayerischen Wald

In der Kategorie Mehrtagestouren schafften es aus Bayern gleich drei Routen in die Top 10. Die Route „Seven Summits Bodenmais“ im Bayerischen Wald belegt den zweiten Platz. Der 43 Kilometer lange Weg beginnt und endet im Kurort Bodenmais. „Siebenfaches Gipfelglück“ erwarte die Wandernden auf der Route, so das Wandermagazin. Wer diesen Weg in Angriff nimmt, kann sich auf „fantastische Blicke über den waldreichen Gebirgsteppich von jedem der schönsten Gipfel um Bodenmais“ freuen.

Ein Highlight der Route: der Große Arber – mit 1455,5 Metern der höchste Berg des Bayerischen Waldes und von Niederbayern. © picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Neben „urigen Berghütten“ wie die Chamer Hütte, in der deftige Köstlichkeiten serviert werden, finden sich auf dieser Route „grandiose Lichtspiele der Sonne“ – vor allem zur Abendzeit. Die „Sieben Gipfel Bodenmais“ können in zwei bis drei Tagesetappen erwandert werden. Am Ende der Route entstehen eindrucksvolle Momente in der Natur und 1 862 bewältigte Höhenmeter, so das Magazin weiter.

Platz 5 der Mehrtagestouren: Kultur und Burgen im „Fränkischen Gebirgsweg“

Auf den fünften Platz wählten die Wander-Liebhaber den „Fränkischen Gebirgsweg“. Dieser verbindet die höchsten Gipfel Frankens, führt durch geheimnisvolle Felsenlabyrinthe und Höhlen und kreuzt „zahlreiche Kulturstädte und stolze Burgen“, so Wandermagazin. Über 425 Kilometer führt die sehr gut ausgeschilderte Tour vom Frankenwald und Fichtelgebirge durch die Fränkische Schweiz bis nach Hersbruck. Geeignet sei die Route auch für Wanderer ohne „Hochgebirgskondition“.

Der fränkische Gebirgsweg ist einer der beliebtesten Wanderwege Deutschlands 2023 in der Kategorie Mehrtagestouren. © IMAGO / Dominik Kindermann, imagebroker (rundes Bild)

Auf dem Fränkischen Gebirgsweg wird man von Naturschutzgebirgen wie die Täler der Eger und der Röslau, Burgruinen, Schlösser, Kirchenbaukunst, Kunstschätze, Granitblock-Meeren und Felsengärten erwartet. Die Highlights, die den Reiz der Route ausmachen, sind das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, der Felsengarten Sanspareil, viele Burgen wie die Burg Pottenstein oder Rabenstein, das Kloster Waldsassen oder Museen wie das Franz-Liszt-Museum.

Platz 9 der Mehrtagestouren: Bayerische Jura – „Rest eines längst vergangenen Ozeans“

Die dritt-beliebteste, bayerische Mehrtagestour ist der Bayerische Jura. Die markanten Felslandschaften auf der Route sind Ablagerungen aus dem einstigen Jurameer. Welche Kraft das Wasser hat und wie stark das Element die Landschaft prägte, lässt sich eindrücklich auf der Tour erkennen: Höhlen, Dolinen, Felszinnen und Trockentäler sind Zeugen des Wassers. Unzählige Höhlen laden zu „schaurig-schönen Ausflügen in die mystische Unterwelt ein“, so das Wandermagazin, in der Tropfsteine wachsen, Fledermäuse und einst der Höhlenbär hausen.

Der Jurasteig ist eingebettet in die unverwechselbare Landschaft und führt auf 237 Kilometern als Rundwanderweg durch die Region. 13 Etappen leiten Wandernde über die Höhen und Täler von Donau, Altmühl, Weißer und Schwarzer Laber, Lauterach, Vils und Naab.

Der Jurasteig schafft es noch knapp in die Top 10 der schönsten Mehrtagesrouten. © IMAGO / Manfred Segerer

Besonders schön an dieser Route: die in weiten Teilen noch naturbelassene Natur- und Kulturlandschaft. Wanderer können sich auf „imposante, überall in der Landschaft auftauchende Felsformationen und idyllische, von Schafen beweidete Wacholderheiden“ freuen. Typisch für die Region sind zudem die vielen Tropfsteinhöhlen. Flüsse, die durch sich durch Felswände schlängeln und von Menschenhand gezauberte Burgen und Schlösser machen das Wandervergnügen komplett.

Die 13 schönsten Wanderorte in Bayern für Jedermann Fotostrecke ansehen

Auch dieses Jahr sucht das Wandermagazin wieder nach den schönsten deutschen Wanderwegen für das kommende Jahr. Noch bis zum 1. Oktober können Bewerbungen eingereicht werden. Weitere Informationen gibt es unter wandermagazin.de.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.