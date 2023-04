Der Super-Flieger kehrt zurück nach Bayern

Von: Carina Zimniok

Das größte Passagierflugzeug der Welt hebt am Flughafen München ab (Archivbild). Ab Juni wird es wieder eine tägliche A 380-Verbindung in die USA geben. © Imago

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause landet am Mittwoch wieder eine A 380 am Flughafen München. Die Lufthansa will bis zum Jahresende bis zu fünf der weltgrößten Passagierflugzeuge im Erdinger Moos stationieren.

Wie heißt man das weltgrößte Passagierflugzeug willkommen? Na, mit bayerischer Blasmusik. Tatsächlich wird am Mittwoch, 13 Uhr, am Flughafen München die Band „Spirifankerl“ aus Niederbayern aufspielen, wenn der Airbus A 380, Kennung D-AIMK, Flugnummer LH 9917, in die Wartungshalle rollt. Das Mega-Flugzeug ist zurück in Bayern.

Wegen der Pandemie hatte die Lufthansa im Sommer 2020 sechs ihrer 14 A 380-Maschinen an Airbus zurückverkauft – der Flugverkehr brach weltweit zusammen. Die restlichen A 380 gingen nach Spanien, auf einen riesigen Flugzeugfriedhof in Teruel. Dort, im Norden Spaniens, regnet es nur alle heiligen Zeiten. „Eine Wüste“, sagt Bettina Rittberger, Sprecherin der Lufthansa. Perfekt, um Flugzeuge einzumotten. Jetzt wird ein Teil der Flotte wieder aktiviert. Vier bis fünf A 380 sollen bis Ende 2023 in München stationiert werden. Die Maschine am Mittwoch macht den Anfang.

Das Flugzeug mit 509 Sitzplätzen, davon acht in der First Class, 78 in der Business Class und 52 in der Premium Eco, wurde nach der langen Pause in Spanien erst in Manila, Philippinen, durchgecheckt, dann in Frankfurt. Von dort aus macht sie sich am Mittwoch auf den Weg, an Bord sind drei Piloten. In München landet sie um 12.30 Uhr auf der Südbahn, gut sichtbar vom Besucherhügel aus. Erst rollt sie am Terminal 2 entlang, „um sich ihrer Heimatbasis vorzustellen“, wie Bettina Rittberger sagt. Dann geht’s am Terminal 1 entlang und schließlich zur Wartungshalle. Erst einmal wird nur gefeiert, dann beginnt die Vorbereitung für den ersten Flug am 1. Juni nach Boston, USA.

Die Piloten, die die A 380 fliegen können, wurden in der Pandemie auf kleinere Maschinen umgeschult. Jetzt müssen sie erneut Trainingsflüge absolvieren. Auch die Kabinen-Crews werden mit an Bord sein. Starts, Landungen, verschiedene Flugmanöver, Steig- und Sinkflüge – „man wird die A 380 in nächster Zeit öfter sehen“, sagt Bettina Rittberger. Passagiere fliegen erst einmal nicht mit. „Aber das Interesse an Flügen ist sehr groß“, sagt sie. Übrigens auch bei Piloten und Kabinenpersonal. „Die A 380 ist sehr beliebt“, so Rittberger. Obwohl die Maschine so groß ist wie zwei Langstreckenflugzeuge übereinander, sei sie besonders wendig.

Die Verbindung nach Boston gibt es ab Juni täglich. Ab 4. Juli startet täglich eine A 380 nach New York.