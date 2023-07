„Starkes Gewitter“: DWD warnt in Bayern – Platzregen in München

Von: Katarina Amtmann

Der Sommer macht in Bayern Pause, stattdessen bleibt es wechselhaft und zeitweise sehr ungemütlich. Der DWD warnt auch am Sonntag erneut.

Update vom 30. Juli, 17.30 Uhr: Die Wetterlage in Bayern scheint sich nun endlich zu beruhigen. Aktuell warnt der DWD nur noch für den äußersten Süden Bayerns – bis 18 Uhr gilt im Berchtesgadener Land noch eine Warnmeldung vor „starkem Gewitter“. Ansonsten gibt es im ganzen Gebiet des Freistaats keine DWD-Warnung mehr vor Gewittern.

Nach einem stark verregneten Wochenende zum Ferienstart samt mehrere kleiner und großer Gewitter – das unter anderem ein See-Fest in Mittelfranken durcheinanderwirbelte – scheint es indessen zumindest eine Wetterpause zu geben. Laut Wochenvorhersage des Deutschen Wetterdienstes soll es aber ab Dienstag, 1. August, wieder ungemütlich werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Gewitter in Bayern – Platzregen in München

Update vom 30. Juli, 16 Uhr: So schnell wie es gekommen ist, so schnell ist es auch wieder vorbei – zumindest in München. Nach dem kurzen, aber heftigen Starkregen, scheint nun wieder die Sonne. Die turbulenten Wetterwechsel in Bayern halten also an, im restlichen Tagesverlauf ist laut DWD weiter mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Warnungen im Rest von Bayern bleiben vorerst bestehen. Auch in Niedersachsen hat es das Wetter am Sonntagnachmittag übrigens in sich.

Update vom 30. Juli, 15.50 Uhr: Auch am Sonntagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienste für viele Regionen in Bayern vor „Gewitter“ (Stufe 1 – vor allem in Unterfranken) und „starkem Gewitter“ (Stufe 2 – vor allem in Oberfranken und Oberpfalz). Außerdem gibt es eine Warnung der Stufe 2 für fast den gesamten Süden des Freistaats. Der DWD schreibt: „Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h.“

Auch in München zogen seit 15.30 Uhr schlagartig sehr dunkle Gewitterwolken auf, um etwa 15.45 ging dann zumindest südlich des Stadtzentrums ein heftiger Platzregen hernieder. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis mindestens 16 Uhr vor „starkem Gewitter“.

Erstmeldung vom 30. Juli: München - Das wechselhafte Wetter in Bayern setzt sich fort. Eine in die westliche Strömung eingelagerte Störung bestimmt das Wettergeschehen im Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag, 30. Juli, mitteilte. Am Sonntag ist es demnach bewölkt und lokal mit einzelnen Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen zu rechnen. Am Nachmittag und Abend soll es trockener und sonniger werden. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad Celsius.

Wieder Wetter-Warnungen am Sonntag: Starke Gewitter und Windböen in Bayern

Zunächst gelten am Sonntag - wie schon tags zuvor - amtliche Warnungen des DWD. Bis 13 Uhr gilt in mehreren Kreisen eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Betroffen sind unter anderem die Kreise Dachau, Augsburg und Regensburg sowie Oberallgäu, Traunstein und Berchtesgadener Land. Bis 17 Uhr gilt außerdem vor allem im Nordwesten des Freistaats eine Warnung vor Windböen. Die Warnungen ziehen sich vom Nürnberger Land über Ansbach bis in die Kreise Miltenberg und Main-Spessart.

Das Wetter in Bayern bleibt wechselhaft (Archivbild). © IMAGO / MiS

Bewölkt, windig und regnerisch: Das Wetter in Bayern

In den kommenden Tagen soll es bewölkt, windig und regnerisch bleiben - ab Montag wird es in der Südhälfte Bayerns jedoch sonniger. Mit einzelnen Gewittern ist zu rechnen. Laut DWD bewegen sich die Temperaturen tagsüber zwischen 17 und 26 Grad Celsius, in der Nacht sollen sie 10 bis 17 Grad Celsius betragen. (kam)

