Bitterer Morgen für Pendler: Kein Zugverkehr zwischen München und Rosenheim - das ist der Grund

Viele Pendler sind in München auch auf Fernzüge angewiesen. Heute kommt es zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen.

Grafing - Ein Schaden an der Oberleitung im Bahnhof von Grafing hat am Mittwoch die Bahnstrecke zwischen München und Rosenheim lahmgelegt. „Die Strecke ist seit dem Morgen zwischen Grafing und Aßling gesperrt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn und ergänzte, dass die Reparatur bis zum Mittag dauern würde.

Fernzüge von und nach Österreich und in Richtung Brenner wurden zunächst über Holzkirchen umgeleitet.

Deutsche Bahn: Kein Zugverkehr zwischen München und Rosenheim

Das Bahnunternehmen Meridian riet Reisenden im Nahverkehr, Züge über Holzkirchen zu nutzen. Im morgendlichen Berufsverkehr mussten sich etliche Pendler auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Münchner S-Bahn war von der Störung nicht betroffen. Wann wieder ein Betrieb nach Fahrplan möglich ist, konnte die Deutsche Bahn zunächst nicht abschätzen.

dpa/lby