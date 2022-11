„Wie wenig Selbstbewusstsein kann eine Stadt haben?“: Bahnhofs-Schild verwirrt Netz – DB klärt auf

Von: Tanja Kipke

Ein Willkommens-Schild der Deutschen Bahn sorgt auf Twitter für Verwunderung. Eine Bahn-Sprecherin klärt auf, was der Hintergrund und Zweck der Plakate ist.

Coburg – „Herzlich willkommen, auch wenn Sie nur kurz bleiben“: Ein Schild der Deutschen Bahn, das an zahlreichen Bahnhöfen in Bayern hängt, sorgte auf Twitter für Verwunderung. Eine Nutzerin teilte ein Foto vom Bahnhof in Coburg mit den Worten „Wie wenig Selbstbewusstsein kann man als Stadt haben?“. Damit spielte sie darauf an, dass man das Schild so interpretieren könnte, als würden Reisende die Stadt sowieso gleich wieder verlassen.

Schild der DB an bayerischen Bahnhöfen: Sprecherin klärt auf „nicht selbstironisch gemeint“

Ob das von der Deutschen Bahn so gemeint war? Wohl kaum. Auf Nachfrage von Merkur.de stellt sich heraus, dass der Hintergrund ein ganz simpler ist. „,Herzlich willkommen, auch wenn Sie nur kurz bleiben‘ trägt vielmehr der Tatsache Rechnung, dass sich Reisende in der Regel tatsächlich eher kurz am Bahnsteig aufhalten“, erklärt eine Bahn-Sprecherin. Der Betrachter sei in seiner Interpretation natürlich frei, „von unserer Seite her ist die Botschaft nicht selbstironisch gemeint“.

Laut Deutscher Bahn befinden sich die individualisierten Willkommens-Schilder seit mittlerweile zwei Jahren an zahlreichen Bahnhöfe in Bayern, darunter neben Coburg zum Beispiel auch Bamberg. „2022 kamen beziehungsweise kommen circa 30 weitere hinzu“ in Deutschland. Allerdings ist auf den Schildern nicht immer der gleiche Slogan zu lesen, sondern zum Beispiel auch „hier springt sogar das Brötchen vor Freude“.

Twitter-Nutzer reagieren unterschiedlich: „Die Stadt tut mir irgendwie leid jetzt“

Auf Twitter löste der Post der Frau unterschiedliche Reaktionen aus. Ein Nutzer hatte Mitleid mit Coburg und schrieb: „Die Stadt tut mir irgendwie leid jetzt“. Ein weiterer fand, das Schild sollte nicht in Coburg hängen, sondern in Kassel-Wilhelmshöhe, da es dort offenbar nicht sonderlich schön ist. Derjenige gab jedoch zu bedenken: „Allerdings sitzt man dort immer mindestens 40min, von ‚kurz‘ kann also keine Rede sein.“

Eine weitere scherzte: „Die Bahn hat bei diesem Schild schon eingerechnet, dass der Zug für die Hinfahrt zu spät kam und man deshalb nur einen kurzen Aufenthalt hat.“ (tkip)

