Bayer blockiert wegen Lieferung ICE: Jetzt reagiert die Deutsche Bahn auf den Vorfall – „Quattro Endstagioni“

Von: Felix Herz

Eine Gruppe von fünf jungen Männern bestellte Essen zum Zug – und verhinderten dann die Weiterfahrt. Es dürfte eine teure Bestellung werden (Symbolbild). © Frank Sorge / IMAGO

Auf dem Weg nach Bayern bestellen fünf Männer im Zug Essen. Als dieses nicht rechtzeitig beim Halt in Fulda kommt, blockiert ein 23-Jähriger die Türe.

Update vom 31. August, 11 Uhr: Inzwischen hat sich auch die Deutsche Bahn in Form ihrer Social Media Abteilung zu dem Vorfall zu Wort gemeldet – und das gleich zweifach. Auf Twitter postete der offizielle Account der Deutschen Bahn ein Foto, auf dem über der Meldung des Geschehenen steht: „Oh Gott, das glaubt uns keiner.“ Den Post selbst zieren die Worte: „Die Pizza ist schuld. Richtig, die Pizza.“

Auch der Twitter-Account Deutsche Bahn AG griff das Thema auf. Hier wurde ein Foto der Meldung mit Pizza-Hintergrund gepostet, die Überschrift des Tweets lautet: „Seine Bestellung: Quattro Endstagioni“ – eine Anspielung auf das Ergebnis des Vorfalls, der damit endete, dass der junge Mann sowie seine Begleiter den Zug auf Anweisung der hinzugezogenen Bundespolizei verlassen mussten.

Erstmeldung vom 29. August: Fulda / München – Am Sonntagmorgen, 28. August, befand sich ein ICE der Deutschen Bahn auf dem Weg nach München. Kurz vor der Grenze zu Bayern, im Bahnhof von Fulda, legte der Zug einen planmäßigen Halt ein. Dieser wurde jedoch außerplanmäßig verlängert, als sich ein 23-jähriger Mann weigerte, die Türe des Zuges freizugeben. Der Grund: Er und seine Freunde aus Bayern hatten Essen zum Zug bestellt.

Mann aus Bayern blockiert ICE – wegen Essenslieferung

Laut Pressemitteilung der Polizei vom Montag, 29. August, war der 23-Jährige aus Ottobrunn in Bayern mit vier Begleitern auf dem Weg nach München. Kurz vor Fulda bestellte die Gruppe Essen, das direkt zum Bahnhof in Fulda geliefert werden sollte. Als dieses nicht rechtzeitig kam und der Zug im Begriff war, weiterzufahren, stellte sich der 23-Jährige in die Tür und blockierte so die Weiterfahrt.

Laut Bundespolizei versuchte das Zugpersonal mehrfach, den jungen Mann dazu zu bewegen, die Tür freizugeben – vergeblich. Erst als der Lieferant mit dem bestellten Essen am Bahnhof eintraf, wollte der 23-Jährige aus Bayern wieder in den Zug einsteigen. Da hatte das Personal jedoch bereits die Bundespolizei verständigt.

Keine Weiterfahrt für den Mann aus Bayern: Teure Essensbestellung

Die verständigte Bundespolizei nahm die Personalien des 23-jährigen Bayers auf und wies ihn sowie seine vier Begleiter an, den Zug zu verlassen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Diese dürfte mindestens mit einer saftigen Geldstrafe einhergehen.

Durch die Aktion des Mannes verspätete sich der ICE um etwa 15 Minuten, erklärte die Bundespolizei abschließend. (fhz)

