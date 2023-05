Bahnstreik in Bayern: Welche Rechte haben Reisende, wenn kein Zug fährt?

Von: Lia Stoike

Bei Verspätungen oder Ausfällen wegen eines Bahnstreiks können bei Reisenden die Nerven blank liegen. Aber nicht verzagen: Reisende haben Rechte, wenn die Busse, S-Bahnen und Züge stillstehen.

Bayern - Es ist Bahnstreik – das bedeutet, Reisende müssen viel Geduld und starke Nerven haben, wenn sie an diesem Tag von A nach B kommen wollen. Wenn den Unternehmen an diesem Tag das Personal fehlt, fallen Verbindungen aus und es kommt zu erhöhter Last in übrigen Zügen, Bussen oder S-Bahnen. Sogar Stunden nach dem Streik kann dies Auswirkungen haben. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Reisende haben Rechte.

Was mache ich, wenn am Tag meiner Reise die Bahn streikt?

„Ist ein Streik angekündigt oder findet er bereits statt, sollten Sie sich zuerst direkt beim betroffenen Bahn-Unternehmen erkundigen“, teilt die Verbraucherzentrale Bayern über ihre Website mit. Bei welchen Verbindungen es zu Verspätungen kommt und welche ausfallen, führen die Unternehmen auf ihrer Website auf. Auch gibt es dort meist Hinweise, welche Alternativen angeboten werden.



Für den Fall, dass während einer Zugfahrt klar wird, dass es zu einer Verspätung kommt, gibt es beispielsweise von der Deutschen Bahn sogenannte „Verspätungsbescheinigungen“, so die Verbraucherzentrale Bayern. Da allerdings bei einem Streik Tausende Menschen an Bahnsteigen stranden, kann es mühselig werden, an diese heranzukommen und abzugeben. Hier empfiehlt es sich, ein Foto von der Anzeigetafel zu machen, auf denen die Verspätung oder der Ausfall des Zuges zu sehen ist. „Machen Sie Screenshots von einer entsprechenden Information in der App oder auf der Internetseite des Eisenbahnunternehmens“, appelliert die Verbraucherzentrale.

Wenn die Bahn streikt, kann es nicht nur zu Verspätungen, sondern auch zu Ausfällen kommen. Doch Reisende haben Rechte. © IMAGO / Panama Pictures / Marc John / Merkur-Collage

Diese Belege können entscheidend sein, wenn die Reise reklamiert werden muss. Zuzüglich sollte auch ein „Fahrgastrechte-Formular“ ausgefüllt werden. Zum Beispiel bietet die Deutsche Bahn eines hier zum Ausdrucken und Herunterladen an. Zudem können online erworbene Tickets, die durch einen Streik nicht genutzt werden können, über die Bahn-App „DB Navigator“ entschädigt werden.

Entschädigung bei Bahnstreik: Wann bekomme ich mein Geld zurück?

Die Verbraucherzentrale Bayern stellt klar: „Wenn Sie wegen eines Bahnstreiks nicht pünktlich an Ihrem Ziel ankommen, können Sie je nach Verspätung einen Teil des Fahrpreises oder sogar den kompletten Fahrpreis zurückbekommen.“ Wie viel Geld der oder die Reisende zurückbekommt, hänge davon ab, wie viel später das Ziel erreicht werde oder ob die Fahrt abgebrochen werden musste.

So viel Geld gibt es bei Verspätungen und Zugausfällen während eines Bahnstreiks zurück

Wird das Endziel bei einer Zugreise nicht erreicht, gibt es verschiedene Ansprüche, die geltend gemacht werden können. Zum Beispiel kann ein Teil des Ticketpreises zurückverlangt werden.

25 Prozent des Ticketpreises werden erstattet, wenn der Reisende mindestens 60 Minuten zu spät am Zielort ankommt, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent.

Hierfür sollte am Zug oder am Bahnhof eine Verspätungsbescheinigung ausgestellt werden.

Entschädigungen für Onlinetickets können in der App „DB Navigator“ beantragt werden.

Bahnstreik in Bayern: Dürfen Arbeitnehmer zu Hause bleiben?

Der Arbeit grundsätzlich fernzubleiben, ist laut anwalt.de nicht rechtens. „Das sogenannte ‚Wegerisiko‘ trägt der Arbeitnehmer“, heißt es auf der Website. Der Arbeitgeber muss somit sicherstellen, dass er am Arbeitsort ankommt. Seit es per Auto, Taxi, Mietwagen oder Fahrgemeinschaft. Grundsätzlich ist alles zumutbar. Kommen beispielsweise durch Staus oder Umwege höhere Benzinkosten zustande, zahlt dies ebenfalls der Arbeitnehmer. Eine Ausnahme könnte allerdings für Geringverdiener gelten.

Keine Alternative während Bahnstreik in Bayern und kein Homeoffice möglich: Was dann?

„Wenn zum Beispiel für Menschen mit geringem Einkommen lange und teure Taxifahrten nötig würden, könnte es ausnahmsweise in Ordnung sein, an Streiktagen nicht zur Arbeit zu fahren.“ Ein Recht auf Homeoffice gebe zudem ebenfalls nicht, insofern dies nicht vertraglich vereinbart ist. Anwalt.de stellt allerdings auch klar: „Wenn der konkrete Job es zulässt, ist Homeoffice an den Streiktagen auch spontan eine Option – vorausgesetzt, der Chef ist einverstanden.“



Aber was ist, wenn es keine zumutbare Lösung gibt, zum Arbeitsplatz zu gelangen, aber Homeoffice nicht möglich ist? Urlaub muss der Arbeitgeber nicht gewähren. Denkbar ist, dass in diesem Fall der Arbeitnehmer unverschuldet fehlt. Eine Abmahnung gibt es in diesem Fall nicht, aber auch kein Geld. Es gelte: „Grundsatz: ohne Arbeit kein Geld.“

Ersatzverkehr, Taxifahrten oder Auto: So kommen Sie trotz Streik ans Ziel

An Streiktagen gibt es Alternativen zu S-Bahn, Zügen und Bussen. Hier ein paar Beispiele:

In der Vergangenheit hat die Deutsche Bahn bereits Taxifahrten von größeren Bahnhöfen für die Passagiere mit identischen Zielen organisiert

Fallen nur Regionalbahnen aus, ist es auch möglich, dass die Deutsche Bahn ihre Fahrgäste dazu aufruft, mit IC oder ICE zu fahren

Wer ein eigenes Auto besitzt und wegen eines Bahnstreiks darauf umsteigt, muss sich auf längere Fahrtzeiten gefasst machen

Da die Bahn den Umstieg auf das eigene Vehikel nicht bezahlt, kann es sich lohnen Fahrgemeinschaften an den Streiktagen zu gründen oder sich eine Mitfahrgelegenheit zu suchen

Wenn gar nichts mehr geht, ist es auch möglich ein Taxi zu nehmen. Meist empfiehlt es sich direkt zum Taxistand zu gehen, anstatt lange in der Leitung eines Unternehmens zu warten.

