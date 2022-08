Deutscher Wetterdienst hebt Unwetterwarnung für Bayern auf

Teilen

Eine Passantin trägt einen Regenschirm. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst hat nach heftigen Gewittern am Freitag und Samstagmorgen nun seine Unwetterwarnung für Bayern vor extrem heftigem Starkregen aufgehoben. Nur noch wenige Orte vor allem im Südosten des Landes seien von starken Niederschlägen betroffen, sagte ein Meteorologe am Samstag in München. Er nannte ein Gebiet zwischen dem Chiemsee, Waging am See und Berchtesgaden.

München - Hier könne es noch bis Sonntag heftig regnen. Hochwasser an kleinen Flüssen seien denkbar, an den größeren Strömen wie Inn oder Donau eher unwahrscheinlich. dpa