Beste Brauerei Deutschlands kommt 2022 aus Unterfranken – Corona wäre fast ihr Ende gewesen

Von: Felix Herz

Pure Freude in Ostheim vor der Rhön: Der kleine Familienbetrieb Streck Bräu wurde als beste Brauerei Deutschlands der Goldene Bundesehrenpreis verliehen.

Ostheim vor der Rhön – In der Landschaft der Bierbrauereien ist das Streck Bräu im Norden Bayerns ein kleiner Fisch – der jetzt aber vergoldet wurde. Es ist eine Sensation: Gerade einmal 24 Mitarbeiter hat der Betrieb laut BR, in der Stunde befüllen sie 4500 Flaschen.

Zum Vergleich: Die großen Brauereien füllen in der gleichen Zeit rund 80.000 Flaschen ab. Den Goldenen Bundesehrenpreis für die beste Brauerei Deutschlands im Jahr 2022 zu gewinnen sei, wie wenn Schweinfurt die Champions League gewinne, erzählt Inhaber Axel Kochinki dem BR.

Deutschlands beste Brauerei 2022 kommt aus Unterfranken

Seit 1718 steht das Streck Bräu in Ostheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld). Kochinki führt die Brauerei bereits in der zehnten Generation, Interesse, sie irgendwann an einen großen Mitbewerber abzugeben, verspürt er nicht im Geringsten. Das Geheimnis des Erfolgs liegt dem Inhaber zufolge in der perfekten Mischung aus Handwerkskunst und moderner Technik.

Das Streck Bräu führt zehn verschiedene Biere in seinem Sortiment, dazu Wasser, Schorlen und Limonaden. Die Rohstoffe stammen größtenteils aus der direkten Umgebung, und auch verkauft wird vornehmlich an die umliegende Region. Dass Bier von Nord nach Süd und Wasser von Italien nach Deutschland transportiert werde – dafür hat Kochinki kein Verständnis.

Streck Bräu aus Unterfranken: Schwere Corona-Zeiten – und jetzt der Preis

Die Corona-Pandemie hat auch der Streck Bräu schwer zu schaffen gemacht. Ohne die staatlichen Hilfen hätte der Betrieb wahrscheinlich nicht überlebt, heißt es beim BR. Jetzt gehe es aber wieder bergauf, auch wenn der Ukraine-Konflikt und die damit einhergehende Erhöhung der Rohstoffpreise Kochinki Sorge bereitet.

Der Preis als beste Brauerei Deutschlands käme daher gerade zur rechten Zeit: Die Urkunde und Plakette, letzte Woche vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin überreicht, solle einen besonderen Ehrenplatz bekommen. Jetzt hofft Kochinki, dass es positiv weitergehen möge. (fhz)

