Deutschland-Takt soll Zugverkehr beschleunigen: Sind lange Umsteigezeiten bis 2030 passé?

München - Es ist ein ehrgeiziges Projekt, für das am Dienstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin den Startschuss gab: Bis 2030 soll der „Deutschland-Takt“ eingeführt werden. Der soll vor allem dafür sorgen, dass es keine langen Umsteigezeiten mehr gibt. Im Fernverkehr sollen die Züge öfter fahren und schneller werden.

„Der Deutschland-Takt macht das Bahnfahren pünktlicher, schneller und die Anschlüsse direkter und verlässlicher“, so Scheuer. Die Grundidee ist, dass alle Züge jede Stunde fahren. Alle Züge halten so lange, dass man umsteigen kann, egal ob Fern- oder Regionalverkehr. Wer etwa mit dem Bayernticket von München nach Bamberg fährt, muss in Nürnberg dann nicht mehr 50 Minuten auf den nächsten Zug warten. Auf Hauptachsen soll im Fernverkehr sogar alle 30 Minuten ein Zug verkehren. So ist etwa künftig jede halbe Stunde ein Zug von München nach Berlin vorgesehen. Fahrzeit: 3.53 Stunden.

Auch auf Strecken, wo bislang nur Regionalzüge verkehren, ist Fernverkehr geplant: etwa von Regensburg über Hof nach Leipzig. Die Umstellung soll schrittweise geschehen, sodass schon bald erste Fortschritte spürbar werden.

Voraussetzung sind umfangreiche Bauarbeiten, die vor allem Engpässe im Schienennetz beseitigen und die Kapazitäten erhöhen (siehe unten). Aber auch Investitionen in eine moderne Zugleittechnik sollen einen schnelleren Taktbetrieb ermöglichen. Gleichzeitig ist geplant, viele Strecken zu elektrifizieren, wo jetzt noch Dieselloks fahren.

Aber auch durch neue Akku- und Hybridtechniken sowie Brennstoffzellen soll der Schadstoffausstoß dort gesenkt werden, wo Dieselloks fahren und nicht schnell Oberleitungen verlegt werden können. Außerdem ist vorgesehen, dass der Schienenverkehr bis 2020 um die Hälfte leiser wird – etwa durch neue Bremstypen. Für den Deutschland-Takt haben sich Politik, Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften zum „Zukunftsbündnis Schiene“ zusammengeschlossen. Scheuer: „Gemeinsam wollen wir bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln und mehr Güter auf die Schiene holen. Und das bei gutem Service und hoher Qualität.“

Kürzere Fahrzeiten im „Deutschland“-Takt

Mögliche kürzere Reisezeiten auf ausgewählten Strecken im Fernverkehr (laut Gutachterentwurf).

Strecke Reisezeit 2018 Deutschland-Takt Berlin - Kiel 3:17 3:01 Berlin - Düsseldorf 4:14 3:34 Stuttgart - Hamburg 5:10 4:27 Berlin - Zürich 8:11 7:06 Hamburg - München (über Hannover) 5:31 5:06 Hamburg - München (über Berlin) 6:30 5:43 Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Wo in Bayern das Netz ausgebaut werden muss

Um den Deutschland-Takt zu ermöglichen, sollen in den kommenden Jahren 46 Milliarden Euro in die Infrastruktur de Bahn investiert werden. Viele Projekte laufen schon oder sind in der Vorbereitung, etwa der weitere Ausbau der ICE-Trasse München-Berlin zwischen Nürnberg und Ebensfeld nördlich von Bamberg oder die ICE-Neubaustrecke zwischen Stuttgart und München sowie die Elektrifizierung der Strecke München-Lindau. Notwendig wird der Neubau einer 80 Kilometer langen ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Würzburg, um die Kapazitäten für mehr und schnellere Züge von München nach Hamburg oder Köln/Dortmund zu schaffen. Auch die Elektrifizierung und weitere Gleise zwischen München, Mühldorf und Freilassing sind Voraussetzung des Projekts, ebenso der Ausbau der Bahnstrecken von Mühldorf nach Landshut, Rosenheim und Simbach.

Johannes Welte