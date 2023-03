Den Teig rührte er im Hotelzimmer an: Deutschlands bester Pizzabäcker kommt aus Bayern

Von: Johannes Welte

Teilen

Massimo Passariello backt Deutschlands beste Pizza. © privat

Deutschlands bester Pizzabäcker kommt aus Niederbayern. Der Vilshofener Massimo Passariello hat in der Kategorie „Pizza Classica Gourmet“ den ersten Platz abgeräumt. In der Kategorie „Pizza Napoletana Moderna“ holte ein Kollege aus Franken den ersten Platz.

Vilshofen - Massimo Passariello betreibt in dritter Generation am Stadtplatz von Vilshofen die Eisdiele und Pizzeria Capuccini. Vor 23 Jahren hatte er nach Bayern geheiratet und die Pizza mitgebracht. Er hat sogar ein Teiglabor, in dem er per Thermometer die Temperatur des Teigs prüft. In Hamburg gewann jetzt der 49-Jährige die deutsche Meisterschaft im Pizzabacken. In der Kategorie „Pizza Classica Gourmet“ holte er den ersten Platz.

Platz 1 bei der Meisterschaft im Pizzabacken: Den Teig rührte er im Hotelzimmer an

Seinen Pizza­teig hatte er morgens im Hotel mit einer kleinen Teigmaschine vorbereitet. „Die hätten mich fast rausgeworfen, weil ich im Hotelzimmer früh um 6 die Teigmaschine angeworfen habe,“ berichtet er. Zimmernachbarn klopften, weil es ihnen wohl zu laut war,. „Ich habe dann mit der Hand weiter geknetet.“

Seine Kreation aus Mozzarella, Bärlauch-Pesto, Schwarzwälder Schinken, karamellisierten Tomaten, Büffelmozzarella-Creme und frittierten Kartoffel-Spänen überzeugte die Jury. Der Wettbewerb wurde bei der Internorga in Hamburg, der Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie, ausgetragen.

Sieger in der Kategorie „Pizza Napoletana Moderna“ wurde Maurizio de Giacomo (39) aus Fürth.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.