Diagnose ALS: Ärzte schreiben den Weltmeister ab - jetzt braucht er unsere Hilfe

Seit eineinhalb Jahren hat Kickbox-Weltmeister Nico Kornhass einen neuen Gegner. Er kämpft gegen „Amyotrophe Lateralsklerose“, kurz ALS genannt. Die Ärzte sagen: Die Krankheit ist unheilbar.

Bruckmühl - Nico Kornhass, vierfacher Kickbox-Weltmeister, Trainer, Ehemann und Vater, mit eigenen Sportschulen in Bruckmühl und Kolbermoor, leidet seit dem Frühjahr 2016 an der aus schulmedizinischer Sicht unheilbaren Krankheit ALS. Ein Leiden, das Lähmungen zur Folge hat. Die Ärzte geben Erkrankten maximal fünf Jahre, dann - so prognostizieren sie auch Kornhass - wird die Erkrankungen zum Tod führen. Doch der Kampfsportler, der als Trainer eigene Sportschulen in Bruckmühl und Kolbermoor führt, lässt sich nicht unterkriegen.

Die Diagnose ALS stellte das Leben des Familienvaters auf den Kopf. Von Anfang an ging Kornhass offen mit seiner Krankheit um, erzählte vor großem Publikum im Bad Aiblinger Kurhaus unter dem Titel "Meine neue Welt" von seinem Leben vor und während der Krankheit.

Krankenkasse streicht ihm das Krankentagegeld

Momentan hat er Pflegestufe 4. Der Gutachter seiner Krankenversicherung begrüßte den Sportler vor einiger Zeit mit folgenden Worten: "Ich habe nun die undankbare Aufgabe, ihnen heute die finanzielle Grundlage zu nehmen. Man sieht ja deutlich, dass es bei Ihnen nichts mehr wird und dann erhalten sie leider auch kein Krankentagegeld mehr", berichtet mangfall24.de*. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die nun hätte greifen können, konnte er laut eigenen Angaben als Kampfsport-Trainer nicht abschließen.

Treppenlift, Sprachcomputer und mehr - alles kostet

Diese Aussage änderte alles: Seit August bezieht Nico kein eigenes Einkommen mehr, sein Erspartes steckt in Haus und Studio. Was für ihn vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wäre, lässt ihn heute mit Stolz Hilfe annehmen. In einem herzerwärmenden Post auf Facebook startete er für seine Familie und sich einen Spendenaufruf: "Liebe Freunde, bei unseren derzeitigen Vorgaben ist ein Bankkredit schwierig und daher freuen wir uns riesig über jede Hilfe, jeden noch so kleinen Betrag und wer nichts spenden kann, muss sich bestimmt keine Gedanken machen, denn wir bedanken uns ebenso über alles Immaterielle, eure guten Wünsche & positiven Energien.“

Kornhass befürchtet weitere finanzielle Belastungen für seine Familie. Auf Facebook schreibt er: „Neben etlichen privaten Unkosten kommen sehr wahrscheinlich mit Treppenlift, Sprachcomputer etc. weitere erhebliche Kosten auf meine Frau und mich zu.“

Wer helfen möchte, kann das über dieses Spendenkonto tun:

Bank: Sparkasse Rosenheim/ Bad Aibling

IBAN: DE 41 7115 0000 0500 6394 55

BIC: BYLADEM1ROS

Betreff: NICO ALS

Jennifer Bretz

*mangfall24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes