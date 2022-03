Diakonie warnt vor Ausbeutung geflüchteter Frauen

Flüchtlinge aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof in einer Halle. © Sven Hoppe/dpa/Archiv

Das Evangelische Werk für Diakonie blickt mit Sorge auf eine mögliche Ausbeutung geflüchteter Frauen aus der Ukraine. Sie kämen in einer Krisensituation in ein fremdes land, seien verzweifelt und auf Hilfe angewiesen und deshalb besonders gefährdet, in die Fänge von Menschenhändlern zu geraten, sagte Maria Loheide aus dem Vorstand von Diakonie Deutschland am Mittwoch in München.

München - Sie forderte eine Registrierung der Geflüchteten, aber auch der ehrenamtlichen Helfer. Auch Privatunterkünfte müssten registriert und kontrolliert werden. Zahlen zu möglichen Vorfällen gibt es noch nicht.

Nach Auskunft Loheides bieten die Ankunftsstellen mittlerweile ein gutes Angebot an Beratung und Information, Flyer und auch Hinweise in den sozialen Medien auch in mehreren Sprachen. Als mögliche Gefahren nannte sie neben der Zwangsprostitution auch die Ausbeutung der Arbeitskraft, etwa in Privathaushalten als 24-Stunden-Pflegekraft. Es gebe bereits einige Rückmeldungen in diese Richtung. „Auch das ist im Prinzip Menschenhandel“, sagte Loheide. Berufs- und Studienabschlüsse müssten deshalb schnell anerkannt werden, damit die Frauen ihrer Qualifikation entsprechend auf Wunsch schnell wieder arbeiten können. dpa