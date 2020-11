Die Alltagshelfer für Senioren

Christiane Relke hat 30 Jahre in einer Bank gearbeitet. Dieses Jahr hat sie umgeschult – weil sie sich lieber um Senioren kümmern wollte. Sie unterstützt sie im Alltag und leistet ihnen Gesellschaft. Die Zahl der Seniorenassistenten in Bayern wächst – die Nachfrage auch.

Christiane Relke hat ihren Beruf aufgegeben, um Seniorenassistentin zu werden

Diese Arbeit ist gefragter denn je: 150 Menschen haben die Ausbildung bereits gemacht

Für viele Senioren ist es leichter, Hilfe von Außenstehenden anzunehmen

München – Christiane Relke sitzt am Esstisch und schreibt eine Einkaufsliste. Sie nimmt sich dafür viel Zeit. Viel mehr Zeit, als wenn es darum ginge, ihren eigenen Kühlschrank zu füllen. Es geht gerade um mehr als ums Einkaufen. Denn für den 83-Jährigen, mit dem sie gleich in den Supermarkt gehen wird, ist diese Liste auch eine kognitive Übung. Er ist an Demenz erkrankt. Ohne Relkes Hilfe würde ihn ein Wocheneinkauf überfordern. Die 50-Jährige will ihm den Weg in den Supermarkt nicht abnehmen – sie ist nicht seine Haushaltshilfe, sie ist seine Assistentin. Und das, sagt sie, macht einen großen Unterschied. „Es geht darum, den Senioren bei Dingen zu helfen, die für sie allein zu mühsam geworden sind.“ Das kann eine Einkaufsliste sein, dass kann ein Behördengang sein – oder Hilfe beim Online-Banking.

Diese Hilfe ist nicht kostenlos. Pro Stunde verdient Relke zwischen 30 und 40 Euro. Damit wird sie nicht reich. „Im Moment ist es sogar eher ein Zuschussgeschäft“, sagt sie. Sie muss nebenher Hausaufgabenbetreuung für Kinder anbieten, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Finanziell war es leichter, als sie noch in einer Bank gearbeitet hat. Und trotzdem hat sie nicht bereut, dass sie ihren Beruf nach drei Jahrzehnten aufgegeben hat und im Sommer die Ausbildung zur Seniorenassistentin machte. „Ich habe immer gerne Zeit mit älteren Menschen verbracht“, sagt sie. Sie hatte den starken Wunsch, etwas Sinnhaftes zu tun – und bekam durch Zufall einen Flyer von einem anderen Seniorenassistenten in die Hände. Es dauerte nicht lange, bis sich sich für die Ausbildung an der Münchner Help Akademie anmeldete. „Ich hab schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass das genau das Richtige für mich ist.“

Die Arbeit trifft einen Nerv.

Die Geschichte von Christiane Relke hat Ursula Mayr im vergangenen Jahr in vielen Varianten gehört. Sie ist die Geschäftsführerin der Akademie. „Wir haben 2017 mit den Lehrgängen begonnen und seitdem bereits 150 Menschen zu Seniorenassistenten ausgebildet“, berichtet sie. Auch der Herbstkurs ist bereits wieder so gut wie ausgebucht. „Diese Arbeit trifft einen Nerv“, glaubt Mayr. Das war schon vor der Pandemie so – und hat sich durch Corona nun noch einmal verstärkt. „Inzwischen sitzen in den Kursen immer mehr Menschen aus der Gastronomie oder Reisebranche, die umschulen wollen“, sagt sie. Einige müssen sich zwangsweise verändern. Andere haben wie Christiane Relke den Wunsch, etwas Soziales zu tun. Sich für ältere Menschen zu engagieren.

Anfangs hat sie mit sich kämpfen müssen, dafür Geld zu verlangen, sagt sie. Dann merkte sie, dass es für viele Senioren leichter ist, Hilfe anzunehmen, wenn sie nicht darum bitten müssen. Wenn die Hilfe eine Dienstleistung ist – zu Preisen, die deutlich unter den Sätzen für Handwerker liegen. „Das Pflegegeld, das viele Senioren bekommen, weil sie körperlich eingeschränkt sind, ist für solche Hilfeangebote gedacht“, betont sie. Ihre Assistenz findet auf Augenhöhe statt. Und das ist für Senioren wichtig, denn: „Weil sie Geld dafür bezahlen, können sie auch mal etwas kritisieren.“

Für viele Senioren ist es nicht einfach, sich von den eigenen Kindern helfen zu lassen.

Relke hat mit ihrer Seniorenassistenz in diesem Herbst begonnen. Bisher hat sie erst einen Mann, den sie betreut. „Wir haben uns erst mal getroffen, um uns kennenzulernen, um zu sehen, ob wir uns verstehen und um zu besprechen, wie die Assistenz aussehen könnte.“ Dann schließt Relke einen Vertrag ab. „Der ist aber nicht in Stein gemeißelt“, sagt sie. „Er kann jederzeit gekündigt oder aufgestockt werden.“ Manchmal leistet sie dem 83-Jährigen Gesellschaft, spielt mit ihm Spiele, die gleichzeitig eine kognitive Übungen sind. Manchmal begleitet sie ihn zum Arzt oder in die Apotheke – oder hilft ihm bei den alltäglichen Kleinigkeiten, mit denen er oft zu kämpfen hatte. Oder sie begleitet ihn auf Spaziergänge oder zum Mittagessen, weil das zu zweit mehr Spaß macht. „Eigentlich mache ich dasselbe, das Söhne oder Töchter machen – nur dass, es manchmal für die Älteren leichter ist, wenn sie sich nicht von ihren Kindern, sondern einem Außenstehenden helfen lassen.“

Noch hat sie keinen Tag bereut, dass sie ihr altes Leben gegen den Alltag mit Senioren eingetauscht hat. Sie spielt bereits mit der Idee, ihre Assistenz auch für ältere Menschen in Seniorenheimen anzubieten, die keine Angehörigen haben. Das ist aktuell wegen der Pandemie natürlich nicht möglich. Aber ihre Assistenz kann Relke trotzdem anbieten – mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen. Und sie ist überzeugt, dass gerade jetzt, in der Corona-Zeit, viele ältere Menschen etwas mehr Unterstützung und Gesellschaft brauchen können.

Kontakt

zu Christiane Relke unter Telefon 0176/24186945oder E-Mail christiane.relke@aelterwerdenbegleiten.de