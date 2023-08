Bis auf 80 Meter Höhe: Vater und Tochter besteigen Windrad – weil sie die Aussicht genießen wollen

Von: Katarina Amtmann

Ein Vater und seine Tochter stiegen ungesichert auf ein Windrad. Erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei kletterten sie zurück nach unten.

Münchberg - Ein Vater und seine Tochter sollen in Oberfranken ein Windrad hochgeklettert sein - weil sie die Aussicht genießen wollten. Der Mann (50) und die 18-Jährige waren am Donnerstagabend, 10. August, dabei gesehen worden, wie sie ungesichert den Gittermast eines Windrades bei Münchberg (Landkreis Hof) bestiegen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Vater und Tochter klettern in Oberfranken auf Windrad - Duo erwartet Anzeige

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien die beiden bereits auf einer Höhe von rund 80 Metern gewesen. Erst nach mehrmaligem Auffordern über einen Lautsprecher und zunehmender Polizeipräsenz kletterte das Vater-Tochter-Duo den Mast hinab.

Die Beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (kam/dpa)

