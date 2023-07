Massive Sturmschäden in ganz Bayern: Bäume entwurzelt, Baugerüst umgekippt, Schilder fliegen durch die Gegend

Von: Felix Herz

Unter anderem im Landkreis Neumarkt musste die Feuerwehr viele entwurzelte Bäume und umhergewehte Äste von der Straße räumen. © vifogra / Haubner

In Bayern wütete in der Nacht eine gewaltige Unwetterfront, es ist zu zahlreichen Schäden gekommen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Neumarkt / Greding – In den Nachtstunden von Dienstag, 11. Juli, auf Mittwoch, 12. Juli, ist eine gewaltige Unwetterfront über weite Teile Bayerns hinweggefegt. Allein in den Landkreisen Rosenheim und Ingolstadt mussten laut Polizeiangaben Einsatzkräfte mehr als 200 Mal ausrücken. Die Bestandsaufnahme der Schäden läuft noch, doch eine erste Bilanz lässt sich ziehen.

Sturmschäden in Bayern: Bäume entwurzelt, Gerüst umgekippt, Schilder flogen umher

Glücklicherweise gibt es bei den zahlreichen Berichten über die Unwetterschäden im Freistaat bisher keine verletzten Personen. „Ich wüsste nicht einmal von einer leicht verletzten Person“, sagte ein Sprecher der Polizei Regensburg.

In ganz Bayern ist es durch die Unwetter in der Nacht auf Mittwoch zu Sturmschäden gekommen, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. © NEWS5 / Merzbach

Dafür ist aber von vielen entwurzelten Bäumen und weiteren Schäden die Rede. So stürzte im Landkreis Rosenheim ein Baum auf ein Auto und die Baustellenbeschilderung auf einer Autobahn bei Regensburg wehte auf die Fahrbahn. In Augsburg stürzte ein Baugerüst um.

Nach Unwetter in Bayern: Einschränkungen vor allem im Bahnverkehr

Wer am Mittwochmorgen und Vormittag mit der Bahn reisen will, muss sich auf teils massive Verspätungen, Einschränkungen und Ausfälle vorbereiten. So schreibt die Bayerische Regiobahn: „Witterungsbedingt kommt es zu Zugausfällen und hohen Verspätungen. Die Züge im Oberland verkehren nur von/bis Holzkirchen. Die Züge Holzkirchen in Richtung München entfallen komplett. Ersatzverkehr kann momentan nicht eingerichtet werden.“

Die Deutsche Bahn teilte ebenfalls mit, dass mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen ist: „Aufgrund des Unwetters ist der Bahnverkehr stark eingeschränkt. Viele Bahnstrecken können noch nicht befahren werden. Besonders betroffen sind die Regionen Allgäu und Werdenfels. Es ist mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.“ (fhz)

