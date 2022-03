Die Helfer im Papierkram-Chaos: Postpaten unterstützen Senioren bei wichtigen Anträgen

Von: Katrin Woitsch

Teilen

Postpatin als Rettung: Maria Dierßen hätte nicht gewusst, was sie ohne die Hilfe von Monika Fabianek machen soll. Als ihr Mann krank wurde, war die Rentnerin mit den vielen Anträgen völlig überfordert. © Marcus Schlaf

Viele Senioren sind mit dem alltäglichen Schriftverkehr überfordert – besonders dann, wenn Pflege beantragt werden muss. Um sie zu unterstützen gibt es im Großraum München Postpaten. Die Ehrenamtlichen helfen beim Papierkram – und sind für einige Senioren die Rettung.

Maria Dierßen weiß noch genau, wie sie sich vor sieben Jahren gefühlt hat. Bei ihrem Mann wurde damals Demenz diagnostiziert, plötzlich war er auf Pflege angewiesen – und sie stand auf einmal allein vor einem riesigen Berg Anträgen und Formularen. Um so was hatte sich immer ihr Mann gekümmert. Dierßen stammt aus Ungarn, sie lebt seit vier Jahrzehnten in Bayern und spricht sehr gut Deutsch. Aber mit den Formulierungen in den Anträgen ist sie heillos überfordert. „Ich kannte mich nicht mehr aus“, erzählt sie. Jeder neue Brief der Krankenkassen machte sie nervöser. Wäre die Pflege für ihren Mann nicht so wichtig gewesen, hätte sie die Post am liebsten gar nicht mehr geöffnet. „Ich wusste, ich brauche Hilfe“, sagt sie heute. „Aber ich wusste nicht, wo ich Hilfe bekommen könnte.“

Dann kam der Zufall ins Spiel. Dierßen lernte Anke Steinkohl kennen, die beim Paritätischen in Bayern in der Schwabinger Fachstelle für pflegende Angehörige arbeitet. Sie erzählte Dierßen von dem Projekt Postpaten. Ehrenamtliche helfen Senioren kostenlos dabei, Postangelegenheiten zu erledigen. Sie kommen zu ihnen nach Hause, helfen beim Ordnen, beim Verständnis, beim Ausfüllen. „Einige Senioren sehen nicht mehr so gut oder haben andere körperliche Probleme, die es schwer machen, die Post zu öffnen“, sagt Steinkohl. Auch für sie ist dieses Angebot eine wertvolle Hilfe.

Eine Postpatin der ersten Stunde ist Monika Fabianek. „Ich musste mich natürlich in vieles erst einarbeiten“, sagt die pensionierte Lehrerin. Aber sie hatte einen großen Vorteil: Sie mag Papierkram. „Für mich ist das wenig Aufwand“, sagt sie. „Die Dankbarkeit, die ich zurückbekomme, ist riesengroß.“ Aktuell betreut Fabianek zwei Senioren, zeitweise waren es auch schon drei oder vier gleichzeitig. Nicht jeder Einsatz ist gleich. Sie hat Wohnungen erlebt, in denen Arztrechnungen auf etliche Schubladen verteilt waren. Auch stapelweise ungeöffnete Briefe oder tütenweise unsortierte Unterlagen gibt es in manchen Haushalten. Jeder Einsatz beginnt also erst mal mit dem Sortieren. Fabianek sieht mit den Senioren alles durch, öffnet alle Briefe, arbeitet ein Ablagesystem mit ihnen aus.

Die Postpaten kommen nach Bedarf. Anfangs ist oft mehr Zeit nötig, erklärt Steinkohl. Bei Maria Dierßen kommt Monika Fabianek inzwischen nur noch alle zwei oder drei Wochen vorbei. Die Seniorin meldet sich bei ihr, wenn sie Hilfe braucht. Neulich zum Beispiel, als sie die Krankenkasse gewechselt hat. „Wir mussten alle Gutachten und Dokumente neu einreichen“, erklärt Fabianek. Allein wäre Maria Dierßen schnell wieder verzweifelt. Dank ihrer Patin haben ihr die vielen Briefe und Formulare nun aber keine Angst mehr gemacht.

Das Postpaten-Projekt ist durch den Paritätischen ins leben gerufen entstanden, als Steinkohl bei vielen Hausbesuchen merkte, wie schwer sich viele Senioren mit dem Schriftverkehr tun. Inzwischen wird das Projekt nicht nur immer bekannter – auch der Radius vergrößert sich. 2013 gab es die Postpaten nur im Münchner Norden, inzwischen wird das Projekt bei Beratungsstellen für ältere Menschen und deren Angehörige im ganzen Stadtgebiet angeboten. Auch im Münchner Umland ist es inzwischen etabliert. Für die Ehrenamtlichen gibt es Schulungen. Und sie können sich jederzeit Rat und Hilfe holen, wenn sie selbst mal nicht mehr weiterwissen. „Das ist sehr wichtig“, sagt Monika Fabianek. „Besonders in Fällen von Privatversicherten geht es schließlich um viel Geld. Das ist eine große Verantwortung.“

Für die Arbeit ist Vertrauen nötig. Deshalb muss die Chemie zwischen Senioren und Postpaten stimmen. Bei Maria Dierßen und Monika Fabianek war das vom ersten Moment so. „Ich habe es selten anders erlebt“, sagt Fabianek. „Die Menschen sind meistens so dankbar, dass sie Hilfe bekommen.“ Wenn sie heute mit Maria Dierßen an ihrem Esstisch sitzt, stapeln sich dort keine ungeöffneten Briefe oder Anträge mehr. Die Seniorin hat ihr Ablagesystem inzwischen gut im Griff. Die Hilfe möchte sie trotzdem nicht mehr missen. Ihr Alltag ist auch ohne komplizierte Formulare schwer genug.

Die Postpaten

Weitere Infos zum Projekt und bei Beratungsbedarf zu den Themen Alter und Pflege gibt es beim Paritätischen unter der Nummer 089/24 20 77 82 08.