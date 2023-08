Diebe stehlen mehr als 60 E-Bikes: über 200.000 Euro Schaden

Von: Katarina Amtmann

Bis zu 70 E-Bikes sind in Bamberg gestohlen worden. Der Schaden ist enorm (Symbolbild). © IMAGO / ingimage

Zwischen 60 und 70 E-Bikes haben Unbekannte aus einer Werkstatt in Bamberg gestohlen. Der Schaden ist immens. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Bamberg – Einbrecher haben in Oberfranken mehrere Dutzend E-Bikes gestohlen. Der Wert der Räder beläuft sich auf mehr als 200.000 Euro. Wie die Polizei am Montag (21. August) mitteilte, wurden die Fahrräder am Wochenende aus einer Werkstatt der Lebenshilfe in Bamberg entwendet, zusammen mit einem vierstelligen Bargeldbetrag.

E-Bikes in Oberfranken gestohlen: über 200.000 Euro Schaden

Laut einem Sprecher der Polizei wurden ungefähr 60 bis 70 E-Bikes gestohlen. Wie hoch der genaue Wert der Beute ist, werde derzeit noch ermittelt.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der oder die Täter ein Fahrzeug für den Transport der E-Bikes genutzt haben. Die Kripo Bamberg suchte nach Zeugen. (kam)

