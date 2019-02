Mutter ohrfeigt und beleidigt Mitschüler des Sohns - doch auch der schlägt zu

Ein Junge wurde in Dillingen zunächst von seinem Mitschüler ins Gesicht geschlagen. Doch dann wurde auch dessen Mutter handgreiflich.

Dillingen an der Donau - Erst der Sohn, dann die Mutter: Eine Frau hat in Schwaben einen Mitschüler ihres Sohnes geohrfeigt und beleidigt. Der zwölfjährige Schüler erlitt eine Unterkieferprellung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz zuvor hatte den Angaben nach schon der gleichaltrige Sohn der Frau den Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Schüler in Park in Dillingen unterwegs: Sohn ging bereits auf Mitschüler los

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, während die Schüler unter Aufsicht ihrer Lehrer in einem Park in Dillingen an der Donau Mittagspause machten. Dort hielt sich zeitgleich auch die 38 Jahre alte Mutter auf.

Schon am Morgen war der Sohn auf seinen Mitschüler losgegangen und hatte ihn in den Schwitzkasten genommen. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

dpa

