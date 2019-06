Drohne gerät außer Kontrolle und verletzt Frau am Kopf

Eigentlich wollte der Mann in Dillingen nur Aufnahmen von Panzerfahrzeugen machen - Doch dann machte sich seine Drohne selbstständig.

Dillingen - Eine außer Kontrolle geratene Drohne hat in Dillingen eine 45-Jährige leicht am Kopf verletzt. Ein 38-Jähriger wollte am Freitag mit dem Fluggerät Aufnahmen von ausgestellten Panzerfahrzeugen anlässlich der Bundeswehrtage machen. Dazu ließ er seine Drohne von einer angrenzenden Wiese aufsteigen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nachdem sich die Drohne selbstständig gemacht hatte, prallte sie einer 45-jährigen Frau gegen den Kopf. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz ermittelt, außerdem hatte er den Flug nicht angemeldet.

