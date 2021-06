Brand zerstört zwei Lagerhallen in Dinkelsbühl - Mitarbeiter versuchen Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen

Bei einem Brand in Dinkelsbühl sind zwei Lagerhallen vollständig zerstört worden.

Hunderttausende Euro Sachschaden

Auf einem Bauhof in Dinkelsbühl standen zwei Lagerhallen in Brand. Das Feuer griff auch auf weitere Gebäude über, dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Dinkelsbühl – Am Freitagvormittag (4. Juni) fingen zwei Lagerhallen des Bauhofes in Dinkelsbühl Feuer. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, wie die Polizei Mittelfanken* berichtet.

Gegen 11:15 Uhr gingen die zwei Lagerhallen des Bauhofs in der Mönchsrother Straße in Flammen auf. Zwei Angestellte versuchten, die Fahrzeuge in der Halle vor dem Brand zu retten, und verletzten sich dabei leicht. Ebenfalls zogen sich Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehren bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu.

Dinkelsbühl: Sechsstelliger Sachschaden nach Lagerhallenbrand

Von den Hallen ist kaum etwas übergeblieben, sie wurden von dem Feuer fast komplett zerstört. Die Flammen sprangen auch auf einige der angrenzenden Gebäude über. Allerdings konnte die Feuerwehr eine weitflächige Ausbreitung des Feuers verhindern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen zur Brandursache fort. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

