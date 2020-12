Bürgermeister (41) bricht in Gemeinderatssitzung zusammen und stirbt - ein Arzt war sogar vor Ort

Der 41-jährige Bürgermeister der Gemeinde Michelau, Dirk Rosenbauer, bricht während einer Gemeinderatssitzung zusammen und verliert das Bewusstsein.

Michelau - In der kleinen oberfränkischen Gemeinde Michelau (Landkreis Lichtenfels) ereignete sich am Mittwochabend ein tragischer Vorfall. Der amtierende Rathauschef, Dirk Rosenbauer (CSU), ist überraschend verstorben. Der 41-Jährige war während einer Sitzung des Gemeinderats zusammengebrochen. Trotz sofortiger Reanimation konnten die Ärzte im Krankenhaus nur noch seinen Tod feststellen.

Michelau: Gegen Ende der Gemeinderatssitzung bricht Bürgermeister Rosenbauer zusammen

Es sollte die letzte Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr werden. Man traf sich, wie in Corona*-Zeiten üblich, in der Turnhalle in Schwürbitz. Die Tagesordnung umfasste Punkte wie die Förderung von Vereinen und die Neukalkulation der Wasserpreise. Auf die üblichen Ehrungen verdienter Bürger am Ende des Jahres wurde wegen Corona* verzichtet. Am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung gab es noch eine kurze Jahresbilanz.

Als sich dann auch der nicht-öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung dem Ende zu neigte, geschah es. Bürgermeister Rosenbauer sackte plötzlich zusammen, schreibt das Nachrichtenportal infranken.de. Er verlor das Bewusstsein. Im Gremium saßen glücklicherweise ein Arzt, eine Arzthelferin und ein Rettungssanitäter. Sie versuchten sofort den 41-Jährigen zu reanimieren. Kurze Zeit später traf auch schon der Rettungsdienst und der Notarzt ein. Der Rathauschef wurde schnellstmöglich in das Krankenhaus nach Coburg gebracht.

Michelau: Rosenbauer erlitt wohl einen schweren Herzinfarkt

Trotz des schnellen und professionellen Eingreifens der Ersthelfer, konnte Rosenbauer nicht reanimiert werden. Er starb noch am selben Abend im Krankenhaus. Die Ärzte gehen im Augenblick davon aus, dass der Lokalpolitiker einen schweren Herzinfarkt erlitten hat. Rosenbauer wurde erst im März zum Ersten Bürgermeister gewählt. Davor war er sechs Jahre lang Vize-Rathauschef. Der 41-Jährige hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Im oberbayerischen Hallbergmoos ist vor kurzem der ebenfalls 41-jährige Bürgermeister Harald Reents tot in seiner Wohnung gefunden worden.

