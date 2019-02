Autofahrer walzt Hecke und Gartenzaun nieder - dabei hat er gar keinen Führerschein

Ein Mann war in Dirlewang mit seinem Auto von der Straße abgekommen und walzte einen Zaun und eine Hecke nieder. Dabei besaß der Fahrer keinen Führerschein.

Dirlewang - Ein 70-Jähriger hat im Unterallgäu mit einem Traktor einen Gartenzaun und eine Hecke niedergewalzt - obwohl ihm der Führerschein schon vor 17 Jahren abgenommen wurde. Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, war der Mann am Vortag in Dirlewang von der Fahrbahn abgekommen. Er überrollte Gartenzaun und Hecke auf 15 Metern Länge. Laut Polizei hatte er weder Alkohol noch Drogen konsumiert.

Auto überrollt Zaun und Hecke - und flieht im Anschluss von Unfallstelle

Der 70-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, kehrte aber später zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Warum ihm dieser vor 17 Jahren abgenommen wurde war zunächst ebenso unklar wie die Frage, ob er seither öfter gefahren ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

dpa

Lesen Sie auch:

Dachstuhlbrand: Nachbarn retten Pfarrer aus brennendem Haus

Nachbarn haben einen Pfarrer in Unterfranken aus seinem brennenden Heim gerettet. Dort hatte der Dachstuhl aus noch unbekanntem Grund Feuer gefangen.

Ärger um Parkplatz für Behinderte: Mutter ist verzweifelt - so reagiert Supermarkt

Der Rewe-Supermarkt in Gräfelfing muss zwei Parkplätze für Behinderte ausweisen. Doch immer wieder ist einer der Beiden besetzt. Jetzt soll damit Schluss sein, wie Merkur.de* berichtet.

Geplagte Angestellte legen Hitzepause ein, ihr Arbeitgeber reagiert drastisch

Geplagte Arbeitnehmer nahmen im Sommer eigenmächtig Hitzepausen. Vor Gericht stehen nun nicht nur Mitglieder des Betriebsrates.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.