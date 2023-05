Wurzeln bis ins Mittelalter – Denkmalgeschützter Gutshof sucht neue Besitzer

Von: Carina Ottillinger

Die Geschichte des Dörnhofs geht bis ins Mittelalter zurück. Das Landgut liegt auf einer Anhöhe im Großenoher Tal bei Gräfenberg. Jetzt steht es zum Verkauf.

Gräfenberg – Georg Ledig verbindet viele Kindheitserinnerungen mit dem Dörnhof. Dort, auf der Anhöhe im Großenoher Tal bei Gräfenberg in der Nähe von Nürnberg, ist er mit seinen drei Brüdern aufgewachsen. Er erinnert sich an die Winter, in denen er mit Skiern zu Schule nach Thuisbrunn gefahren ist. Jetzt hat er den Einödhof zum Verkauf ausgeschrieben. Mit der Zeitung nn.de sprach er über die Historie des Hofes und seine Familiengeschichte.

Den Dörnhof gibt es seit dem Mittelalter – und er hat viel durchgemacht

Der Dörnhof existiert vermutlich seit dem 14. Jahrhundert. Georg Ledig weiß viel über das Leben seiner Vorfahren. Er hat einige dicke Bücher gelesen, um mehr über die Geschichte des Familienhofes zu erfahren. Erstmals erwähnt wird der Hof in einem alten Kirchenbuch, dem Lehensbuch des Bischofs von Hohenlohe des Hochstifts Bamberg.

Der Dörnhof ist eine fränkische Einöde, die zu Gräfenberg gehört. Jetzt steht der Hof zum Verkauf © Wikipedia

Im Nürnberger Staatsarchiv fand Georg Ledig heraus, dass im Jahr 1502 der Adelssitz im Gemeindebezirk Gräfenberg an die Stadt Nürnberg verkauft worden war. Nach dem Krieg Mitte des 16. Jahrhunderts blieb der Einödhof schwer zerstört zurück. Doch das genannte „Herrensitzlein“ wurde einem alten Dokument zufolge wieder aufgebaut. Über die Jahrhunderte wurde immer wieder angebaut.

Die „Wässerer“ des Großenoher Tal: Dörnhof war zuständig für die Wasserverteilung

Die Vorfahren der Familie Ledig waren verantwortlich für die Wasserverteilung des Großenoher Tals waren. Weshalb der „Hausname“ des Hofes „Wässerer“ lautet. Der auf dem Gelände sichtbare Wasserlauf ist ein künstlich angelegtes mittelalterliches Grabensystems zur Bewässerung der Wiesen. Damit konnten die Bauern ihren Ertrag bis um das Doppelte steigern.

Trotz der starken Hanglage habe es sich immer um einen gut funktionierenden landwirtschaftlichen Betrieb gehandelt, erinnert sich Georg Ledig. Insbesondere wegen der Wässerwiesen. Viele Tagelöhner aus Egloffstein, Wolfsberg und Unterbrubach hätten auf dem Hof gearbeitet. Daher habe es eine große Knechtskammer und eine Stube für die Mägde gegeben.

Georg Ledig ist auf dem Dörnhof bei Gräfenberg aufgewachsen. © Wikipedia

„Dörnhofer Weinapfel“ – eine Obstbaumsorte benannt nach dem Einödhof

Der Obstgarten war für Georg Ledig ein Herzensprojekt. Beim Pomologen des Obstinformationszentrums in Hiltpoltstein hat er die Sorten bestimmen lassen. Zur Rettung der alten Sorten veredelt ein Fachmann nun die teils über 100 Jahre alten Bäume. Eine davon, benannt nach dem Einödhof, heißt jetzt „Dörnhofer Weinapfel“.

Im Keller des kleinen Fachwerkhauses steht außerdem eine alte Obstdarre, in der Ledig bisher ihre Zwetschgen getrocknet hat. Anstelle des Fachwerkhäuschens stand früher ein Verteidigungsturm. Davon ist heute nur noch die Mauer zu sehen, die den gesamten Hof umringt und unter Denkmalschutz steht.

Der Dörnhof war bis vor kurzem noch eine autarke Landwirtschaft

Der Dörnhof sei schon immer autark gewesen. „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Felder mit Ochsen bewirtschaftet“, sagt Ledig. Vier Kühe und Kälber hatte es auf dem Hof gegeben. Die Milch wurde in den 60er Jahren ausschließlich zu Butter verarbeitet.

Neben den Kühen hielt die Familie Schweine und Schafe. Dazu Puten, Enten und Gänse, deren Federn für Daunenbettdecken gesammelt wurden. Zu Karfreitag kam eine Forelle aus der Großenohe auf den Tisch. Außerdem gab es große Gemüsegärten, wo Bohnen, Karotten und Karotten angebaut wurden. Die Feldernte brachte Kartoffeln und auf den Streuobstwiesen Äpfel und Birnen ein.

Insgesamt besteht der Hof aus mehreren Gebäuden. Zwischen dem Haupthaus und der Scheune ist eine Überdachung für den Gewölbekeller angebracht. Der Rübenkeller befindet sich unter einem kleinen Bienenhaus. Die landwirtschaftliche Betriebsstätte ist bis heute über Ledigs Bruder, der Landwirt ist, angemeldet.

Erbengemeinschaft verkauft Dörnhof – Käufer mit Naturverbundenheit gesucht

Nach dem Auszug der Söhne 1975 entstand eine Ferienwohnung über dem alten Kuhstall. In den letzten Jahren nutzte nur noch die Familie selbst den Hof. Seit dem Tod der Mutter vor zehn Jahren gehört der Dörnhof einer Erbengemeinschaft. Die dazugehörigen neun Hektar Acker, Wald und Wiese waren zuletzt an einen Schäfer verpachtet.

Jetzt verkauft Familie Ledig den Dörnhof, weil sich die familieninterne Lösung zerschlagen habe. „Wir wollen den Hof aber nicht verwaisen lassen“, sagt Georg Ledig, der seit Jahrzehnten in München lebt. In den vergangenen Jahren hat er ihn mit seiner Frau als Zweitwohnsitz genutzt. Ledig wünscht sich einen Käufer, der naturnahe Pläne mit seinem Elternhaus hat. Wenn er die Wahl hätte, würde er an eine Stiftung für Natur- und Vogelschutz verkaufen.

