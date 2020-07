Drama in der Donau: 13-Jährige und 23-Jähriger von Strömung mitgerissen - Polizei sucht intensiv weiter

Ein Mädchen ist nahe der Stadt Bogen von der Strömung der Donau mitgerissen worden und verschwunden. Auch ein weiterer Schwimmer wird vermisst.

Dramatischer Einsatz nahe der niederbayerischen Stadt Bogen.

Eine 13-Jährige wurde dort von den Strömungen der Donau mitgerissen.

Die Suche nach dem Mädchen blieb erfolglos.

Auch ein 23-jähriger Mann wird in der Donau gesucht.

Update, 30. Juli, 16.15 Uhr: Die Suche nach dem 13-jährigen Mädchen, das in Bogen in der Donau verschwunden ist (siehe Erstmeldung), geht weiter. Die Suche sei trotz Unterstützung durch einen Hubschrauber und die Wasserschutzpolizei bisher ergebnislos verlaufen, teilte die Polizei nun mit. Das Gebiet solle deshalb in den nächsten Tagen erneut großräumig abgesucht werden.

Donau bei Deggendorf: Weitere Person vermisst

Update, 11.27 Uhr: Neben dem vermissten 13-jährigen Mädchen in der Donau nahe der niederbayerischen Stadt Bogen wird auch ein 23-jähriger Mann vermisst. Er wollte mit einem Freund die Donau bei Deggendorf durchschwimmen. Das berichtet br24. Wie der Freund dem Bericht nach schildert, wollten die beiden Männer in der Mitte der Donau umdrehen, als der 23-Jährige dann unterging. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der örtlichen Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei mit Rettungsbooten, Tauchern, Hubschrauber und Sonargerät, konnte der Vermisste bis jetzt nicht aufgefunden werden.

Mädchen in Donau vermisst: 13-Jährige bei Bogen von Strömung mitgerissen - Suche bislang erfolglos

Erstmeldung vom 29. Juli 2020:

Bogen - Zu einem dramatischen Einsatz in der Donau ist es am Dienstagnachmittag (28. Juli) nahe der niederbayerischen Stadt Bogen gekommen. Ein 13-Jähriges Mädchen war dort kurz nach 14 Uhr von der Strömung des Flusses erfasst und mitgerissen worden.

Mädchen in Donau vermisst: 13-Jährige bei Bogen von Strömung mitgerissen

Wie die Polizei mitteilte, habe sich die Jugendliche wohl im Fluss abkühlen wollen. Gemeinsam mit zwei Freundinnen sei sie dabei bis etwa Brusthöhe ins Wasser gegangen, berichtet idowa.de. Dabei hätten die Mädchen die Stärke der Strömung unterschätzt. Während die beiden anderen Mädchen problemlos wieder ans Ufer zurückgingen, wurde die 13-Jährige offenbar von der Strömung erfasst und konnte sich nicht eigenständig behelfen.

Stundenlange Suche in der Donau: Mädchen bei Bogen nicht aufgefunden

Die Polizei Bogen suchte das Gebiet entlang der Donau daraufhin mit mehreren Streifen ab. Auch Helfer der Polizei Straubing, der Wasserschutzpolizei Deggendorf sowie ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber halfen bei der Suche nach dem Mädchen. Zudem kamen mehrere Wasserwachten zum Einsatz und private Bootsbesitzer halfen bei der Suche nach der Vermissten.

Mädchen bei Bogen von Donau mitgerissen: Familie muss psychologisch betreut werden

Trotz aller Bemühungen konnte das Mädchen bis zum Abend nicht gefunden werden. Nach etwa zweistündiger Suche wurde diese gegen 16 Uhr eingestellt. Die Familie des Mädchens musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

