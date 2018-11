Geisterfahrerin auf B2 unterwegs: Lastwagenfahrer stoppen sie - mit einem genialen Trick 

Zwei Lastwagenfahrer verhielten sich am Montagmorgen auf der B2 bei Donauwörth heldenhaft: Nachdem sie im Radio von einer entgegenkommenden Geisterfahrerin gehört hatten, hatten sie eine geniale Idee.

Donauwörth - Mit einer Straßenblockade haben zwei Lasterfahrer in Schwaben einen möglichen Geisterfahrer-Unfall verhindert. Eine 73-Jährige war am Montagmorgen bei Donauwörth in falscher Richtung auf die autobahnähnliche Bundesstraße 2 gefahren. Während die Falschfahrerin sieben Kilometer in Richtung Augsburg unterwegs war, blockierten nach einer Rundfunk-Warnung in einiger Entfernung zwei Lkw-Fahrer die Fahrbahn, damit nicht noch weitere Autofahrer der Seniorin entgegensteuerten.

Wie die Polizei mitteilte, hielt die 73-Jährige erst an, als sie auf der anderen Seite der Leitplanke eine Streife mit Blaulicht sah. Als die Beamten die Frau befragten, machte die Fahrerin einen verwirrten Eindruck. Damit ihr nicht noch einmal solch ein Fehler passiert, erklärte sie auf der Inspektion den dauerhaften Verzicht auf ihren Führerschein.

Ähnliches ist im April diesen Jahres im Landkreis Ebersberg passiert. Ein Mann stoppte damals mit seinem Fahrzeug einen Geisterfahrer auf der A94 - und riskierte damit sein Leben.

