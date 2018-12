Aggro-Kuh dreht plötzlich durch - und attackiert Landwirt

Ich vermute mal : Eine angriffslustige bzw. aggressive Kuh.

// Aggro ist ein Slangbegriff, der so viel wie "aggressiv" bedeutet. Beispiel: "Ich bin heute aggro". Das Wort Aggro steht nicht im Duden. // (gute frage)

Es stammt vom lateinischen aggressio („Angriff“) und kam wohl über das Englische zu uns:

//

aggro

Bedeutungen:

[1] britisch, umgangssprachlich: der Ärger, Streit

Beispiele:

[1] Are you looking for some aggro?

Suchst du Streit?

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] There is going to be aggro! - Es wird Ärger geben!

[1] to start aggro - Streit anfangen // (wiktionary)