Motiv unklar: Nachbar verletzt Ehepaar bei Messerangriff - Mann verstorben

Ein Mann hat in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) ein Ehepaar mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt.

Update vom 1. April: Nach dem Messerangriff eines 33 Jahre alten Mannes auf ein Ehepaar aus der Nachbarschaft ist das Motiv des Täters weiterhin nicht bekannt. Der Mann aus Guinea hatte am Freitag in Donauwörth auf den 49 Jahre alten Mann und die 43 Jahre alte Frau eingestochen, der Ehemann starb wenige Stunden später im Universitätsklinikum in Augsburg. Nach wie vor ist unklar, warum der 33-Jährige mit einem Kuchenmesser auf das Paar indischer Abstammung losging. Konkrete Hinweise auf einen Nachbarschaftsstreit gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Augsburger Polizeipräsidiums am Montag.

Nachbar verletzt Ehepaar bei Messerangriff - Mann verstorben

Update vom 30. März 2019: Nach dem Messerangriff auf ein Ehepaar in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) ist der 49 Jahre alte Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Zustand der ebenfalls verletzten 43 Jahre alten Frau sei inzwischen stabil, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie befinde sich aber weiterhin auf der Intensivstation. Der Mann sei noch am Freitag gestorben.

Ein 33-jähriger Mann aus Guinea soll das Ehepaar am Freitag mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt haben. Mehrmals habe der Mann mit einem Küchenmesser auf seine aus Indien stammenden Nachbarn eingestochen. Die Beamten konnten ihn an Ort und Stelle festnehmen. Das Motiv für die Tat ist laut Polizei weiter unklar. Ein Richter erließ gegen den 33-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Nachbar verletzt Ehepaar bei Messerangriff lebensbedrohlich

Donauwörth - Der 33-Jährige hatte am Freitag mit einem Küchenmesser mehrmals auf seine Nachbarn eingestochen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten ihn an Ort und Stelle festnehmen. Das Ehepaar - ein 49 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau - kamen in eine Klinik. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar.

dpa