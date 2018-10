Flüchtlinge und Security geraten aneinander - Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

Weil in der Asylunterkunft Donauwörth Flüchtlinge und Securitys stritten, schreitet die Polizei ein. Den Konflikt löste eine vorangegangene Durchsuchung aus.

Donauwörth - Im zentralen schwäbischen Flüchtlingsheim hat es erneut schwere Auseinandersetzungen gegeben. Dabei wurden neun Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Am späten Dienstagabend hatten sich Sicherheitsleute den Angaben nach im sogenannten Ankerzentrum in Donauwörth mit nigerianischen Asylbewerbern gestritten. Hintergrund waren geplante Zimmerkontrollen, nachdem ein verbotenes Messer gefunden wurde. Letztendlich waren an der Auseinandersetzung rund 50 Afrikaner beteiligt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, zwei Flüchtlinge wurden vorübergehend festgenommen.

Kritiker sagen seit langem, dass große Ankerzentren gewalttätige Konflikte begünstigen

Mitte März war in der Aufnahmeeinrichtung in Nordschwaben die Situation eskaliert, als die Polizei einen Bewohner für eine geplante Abschiebung abholen wollte. In der Folge kamen 30 Bewohner in Untersuchungshaft, später wurden Strafbefehle zumeist wegen Landfriedensbruchs erlassen oder Anklagen am Jugendgericht erhoben.

Kritiker sagen seit langem, dass solche gewalttätigen Konflikte durch die Unterbringung zahlreicher Menschen in ehemaligen Kasernen wie in Donauwörth begünstigt werden. Sie fordern deswegen dezentrale, kleine Flüchtlingsunterkünfte.

